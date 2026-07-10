KEX เสริมระบบหลังบ้าน 'Thaimart'

ผู้จัดการรายวัน360- บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ประกาศความพร้อมจัดส่งพัสดุในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านโลจิสติกส์สำคัญของ "Thaimart" แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสสัญชาติไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและ SMEs ภายใต้แนวคิด "Fair First" ความเป็นธรรมต้องมาก่อน ในงาน "ตื่นเถิดชาวไทย: Thaimart บ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทย" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายนิธิพัฒน์ เกียรติวุฒินนท์ รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารและพัฒนาลูกค้า บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนของประเทศไทย KEX มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรหลักด้านโลจิสติกส์ ร่วมกับพันธมิตรขนส่งชั้นนำของประเทศ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Thaimart ซึ่งถือเป็น ‘บ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทย’ อย่างเต็มตัว
โดยทาง KEX พร้อมเข้ามาช่วยดูแลระบบหลังบ้านด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบสายพานอัตโนมัติ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครอบคลุมให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุทุกชิ้นจะถูกจัดส่งถึงมือลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่า และปลอดภัยที่สุด และยังเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของ KEX สู่การให้บริการ End-to-End Smart Logistics Solutions
ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม Thaimart ที่ต้องการยกระดับการจัดส่งสินค้า สามารถเลือกใช้บริการขนส่งของ KEX เป็นระบบขนส่งหลักในระบบจัดการร้านค้าได้แล้ววันนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด”
นอกจากนี้ การดำเนินงานของ KEX ได้ให้ความสำคัญกับการส่งมอบบริการจัดส่งที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดภัย และครอบคลุมทั่วประเทศเสมอมา ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ Thaimart ที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมและการส่งเสริมสินค้าไทยของแท้ โดย KEX ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน Ecosystem การค้าออนไลน์ของคนไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนไปด้วยกัน