เปิดช็อป "สุภาพโอสถ" PLATINUM POP ดันสมุนไพรไทยเจาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผู้จัดการรายวัน 360 - JSP เปิดช็อป "สุภาพโอสถ" แห่งแรกที่ PLATINUM POP ย่านราชประสงค์ ส่งผลิตภัณฑ์ต้อนรับแรงซื้อนักท่องเที่ยวทั่วโลกในฐานะ “ซอฟต์พาวเวอร์ไทย” ชู 4 ผลิตภัณฑ์ขวัญใจนักท่องเที่ยว เผยสินค้าซอฟต์พาวเวอร์สายสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยกำลังไต่ระดับวงจรขาขึ้น รับเทรนด์ Wellness Lifestyle สอดคล้องกำลังซื้อนักท่องเที่ยวต่างชาติในครึ่งปีแรกอุดหนุนสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยราว 180,000 ล้านบาท คาดครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่น หนุนกำลังซื้อคึกคัก คาดรายได้ทั้งปีโต 10% ตามเป้า
นายพิษณุ แดงประเสริฐ CEO บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JSP) เปิดเผยว่า แม้อุตสาหกรรมอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีแนวโน้มเติบโตไม่หวือหวา แต่บริษัทยังคงเดินหน้ามองหาโอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะการต่อยอดสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ยังคงเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 16.21 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 782,569 ล้านบาท ทั้งหมดนี้สัดส่วนค่าช้อปปิ้งซื้อของฝากมีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ 20-24% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นเงินสด เกือบ 180,000 ล้านบาท ที่นักท่องเที่ยวซื้อของฝากซอฟต์พาวเวอร์ในไทย
อีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้สินค้าซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้รับความนิยมอย่างมาก มาจาก เทรนด์ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness Lifestyle) ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก สินค้าซอฟต์พาวเวอร์สายสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านWellness Lifestyle จึงกำลังไต่ระดับ "วงจรขาขึ้น"
ขณะเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลังภาคการท่องเที่ยวก็มีมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง จากช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของประเทศจีนในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ช่วงวันหยุดของหลายประเทศในยุโรป รวมถึงสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปตะวันตกที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย
ด้วยปัจจัยบวกดังกล่าว JSP จึงเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ "สุภาพโอสถ" แห่งแรกภายในศูนย์การค้า PLATINUM POP ชั้น 3 โซน TOFU MARKET ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองย่านราชประสงค์ เพื่อขยายฐานลูกค้า สร้างการรับรู้แบรนด์ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การเปิดช็อปใหม่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขยายช่องทางจำหน่ายไปยังทำเลที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นกำลังซื้อสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพและของฝากไทย เนื่องจากศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นแลนมาร์คของนักท่องเที่ยวย่านราชประสงค์-ประตูน้ำ-ราชปรารภ ที่มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ตะวันออกกลาง เวียดนาม อินเดีย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในเอเชียและยุโรป
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ "สุภาพโอสถ" คือมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก และมีงานวิจัยรองรับ อีกทั้งเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการมอบเป็นของฝาก
สำหรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของ "สุภาพโอสถ" ที่ได้รับความนิยมจากทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยอดนิยม อย่าง น้ำมันงาดำรำข้าว และ 4 Mix Oil น้ำมันสกัดเย็น ซึ่งเป็นสินค้าขายดีมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาโดยตลอด สะท้อนจุดแข็งของแบรนด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผสานคุณภาพ มาตรฐาน และภูมิปัญญาไทยไว้ในทุกผลิตภัณฑ์
2. สุภาพโอสถ รังนกสูตรหล่อฮังก๊วย ผลิตภัณฑ์รังนกพร้อมดื่มที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึงประมาณ 2 ปี โดยไม่จำเป็นต้องแช่เย็นตลอดเวลา จึงสะดวกทั้งสำหรับการบริโภคและการซื้อเป็นของฝาก
3. ยาหม่องน้ำสุภาพโอสถ 9 กลิ่น ผลิตจากสมุนไพรไทย 7 ชนิด ผสานกลิ่นหอมจากดอกไม้และสมุนไพรธรรมชาติในสไตล์อโรมาเธอราพี รวบรวมไว้ในชุดเดียว พร้อมบรรจุภัณฑ์พรีเมียมที่สะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย ผ่านการขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง สามารถใช้สูดดมหรือทาผิวได้อย่างมั่นใจ
4. กาแฟงาดำสุภาพโอสถ กาแฟดำผสมงาดำและแคลเซียม พร้อมสารสกัดคุณประโยชน์รวม 13 ชนิด ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพ ช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสจากคอลลาเจน และช่วยระบบไหลเวียนเลือดจากงาดำ
สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลังซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของสินค้าซอฟพาวเวอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายของ JSP ในครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่นกว่าครึ่งปีแรก และคาดว่าจะช่วยผลักดันให้รายได้ทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เติบโต 7-10% จากปีก่อน