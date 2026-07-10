เอไอเอ ประกาศรางวัลโรงเรียนผู้ชนะในการแข่งขันโครงการ ‘สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools’ ระดับภูมิภาค

กรุงเทพฯ 9 กรกฎาคม 2569 - กลุ่มบริษัทเอไอเอ (AIA Group Limited) ประกาศรายชื่อโรงเรียนผู้ชนะการแข่งขันสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอายุ 5 - 16 ปี สามารถนำแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools เปิดตัวครั้งแรกในปี 2565 และปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาค ครอบคลุม 10 ตลาดในเอเชียแปซิฟิก โดยโครงการนี้ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนสามารถส่งเสริมให้เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กนักเรียนผ่าน 4 มิติ ได้แก่ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Eating) การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง (Active Lifestyles) สุขภาพใจที่ดี (Mental Wellbeing) และการดูแลสุขภาวะเพื่อความอย่างยั่งยืน (Health & Sustainability)
การประกวดในปี 2568/69 ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความมุ่งมั่นของครูอาจารย์และเยาวชนที่ต้องการผลักดันกิจกรรมด้านสุขภาวะภายในชุมชนของตนเอง
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันยังสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนต่างมีแนวทางที่สร้างสรรค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ทั้งในห้องเรียน ครอบครัว และชุมชน โดยหลายโรงเรียนได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนในระยะยาว
นายสจ๊วต เอ สเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทเอไอเอ และประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools กล่าวว่า "การแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญด้านสุขภาวะเยาวชนในภูมิภาคเอเชียที่ช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพของตนเองได้จริง
เราเล็งเห็นสิ่งที่น่ากังวลทั่วภูมิภาค ทั้งการขาดการออกกำลังกาย การได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน และปัญหาสุขภาพใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่เยาวชน โดยเรามีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการป้องกันปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ ในโครงการนี้ นักเรียนได้รู้จักพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงทักษะที่สำคัญต่อชีวิตอย่างความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม
นอกจากโครงการของเราจะเน้นการสร้างความตระหนักรู้แล้ว เรายังผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ เราขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียน SMP IL Kapten Fatubaa ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย และโรงเรียนผู้ชนะในแต่ละสาขา ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมของเหล่าโรงเรียนผู้ชนะจะเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอีกมากมายทั่วภูมิภาค และช่วยปูทางให้เยาวชนทั่วเอเชียมีสุขภาพที่ดีขึ้น"
เอไอเอ จัดพิธีมอบรางวัลระดับภูมิภาคให้แก่โรงเรียนผู้ชนะ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พร้อมมอบเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการสานต่อการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค – โรงเรียน SMP IL Kapten Fatubaa ประเทศอินโดนีเซีย
โรงเรียน SMP IL Kapten Fatubaa อยู่ในหมู่บ้านชายแดนห่างไกลแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนักเรียนต้องข้ามแม่น้ำและเดินทางผ่านเส้นทางทุรกันดารเพื่อไปโรงเรียน ทางคุณครูจึงได้เปลี่ยนปัญหาขยะในชุมชนให้กลายเป็นโอกาสการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ผ่านโครงการ “Huka Upcycling Project” ที่ให้นักเรียนนำเปลือกกล้วยซึ่งเป็นขยะเหลือใช้มาแปรรูปเป็นไอศกรีม ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำชีวภาพ ผสานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาชุมชน โดยโครงการนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากกว่า 1,000 คน โดยช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่น และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนข้ามพรมแดนอีกด้วย
โรงเรียนผู้ชนะในแต่ละสาขา
รางวัลสาขาการดูแลสุขภาวะเพื่อความอย่างยั่งยืน – โรงเรียน Angchum Secondary School ประเทศกัมพูชา
โรงเรียนได้ดำเนินโครงการรณรงค์ที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียนร่วมกับความร่วมมือจากชุมชน เพื่อส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก การดูแลสุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ความริเริ่มดังกล่าวช่วยสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนและยกระดับแนวปฏิบัติด้านสุขภาพให้ดีขึ้น ทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชนโดยรอบ
รางวัลสาขาการมีสุขภาพใจที่ดี – โรงเรียน Chongqing Nan’an District Shanhu Puhui Experimental Primary School ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
โครงการ “Emotion Eco-Park” ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความตระหนักรู้ด้านอารมณ์และเรียนรู้การแก้ไขความขัดแย้งผ่านกิจกรรมที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและพื้นที่การเรียนรู้เฉพาะทาง ความริเริ่มนี้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างนักเรียนและสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
รางวัลสาขาการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง – โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Manir ประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนได้จัดทำโครงการ “Sihat Aktif Manirian” ซึ่งใช้ระบบติดตามผลทางดิจิทัลและการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวัน โครงการนี้ช่วยเพิ่มการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ สร้างความตระหนักด้านสมรรถภาพทางกาย และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาวะของตนเองมากขึ้น
รางวัลสาขาการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ – โรงเรียน Chu Van An Primary School ประเทศเวียดนาม
โรงเรียนดำเนินโครงการ “Happy Meal” ส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และกิจกรรมการประกอบอาหารแบบลงมือปฏิบัติจริง โครงการนี้ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มสัดส่วนนักเรียนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่ออาหารกลางวันของโรงเรียนอีกด้วย
แผนต่อยอดในอนาคต
โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ประจำปี 2569/70 จะเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากปีนี้และขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมเมียนมาและนิวซีแลนด์ เพิ่มเติมจากประเทศเดิมที่ดำเนินโครงการอยู่แล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม
การขยายขอบเขตครั้งนี้จะช่วยให้ เอไอเอ สามารถส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียนและชุมชนในวงกว้างยิ่งขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ ahs.aia.com
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เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ
กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ทั้งในประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง(1) ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน (จีน) เวียดนาม บรูไน และเขตปกครองพิเศษมาเก๊า(2) และเป็นผู้ถือหุ้นร่วมทุนร้อยละ 49 ในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ เอไอเอ ได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทไชน่า โพสต์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ในอัตราส่วนร้อยละ 24.99
เอไอเอ เริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมาในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 345 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
กลุ่มบริษัทเอไอเอ นำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอ ยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชีย โดย เอไอเอ มีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 44 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน
กลุ่มบริษัทเอไอเอ จดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ “1299” และ ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ “81299” ในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์จีน สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ “AAGIY”
Notes:
(1) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
(2) เขตปกครองพิเศษมาเก๊า