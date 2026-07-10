"CIIE" งานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน โอกาสทองสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดจีน ชู "ทุเรียน" สื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์

ทุเรียนไทยสีทองเนื้อแน่นซึ่งออกเดินทางจากสวนผลไม้ในประเทศไทยสู่โต๊ะอาหารของครอบครัวชาวจีน ไม่ได้เป็นเพียงผลไม้รสหวานละมุนลิ้นที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ลิ้มลองเท่านั้น หากยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและไทยได้อย่างเด่นชัด
ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา จีนครองสถานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย ขณะที่ไทยเองก็เป็นคู่ค้าสำคัญของจีนในภูมิภาคอาเซียน โดยผลไม้เมืองร้อน สินค้าประมง และสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดของไทยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่งานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (China International Import Expo: CIIE) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 ในฐานะเวทีระดับชาติที่เปิดกว้างทางการค้า สินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยก็หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง โดยผลไม้ไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น ทุเรียนและมังคุด เข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนมากกว่า 1.4 พันล้านคน
ขณะเดียวกัน งาน CIIE ยังผลักดันให้การค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนและไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขการค้าสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยจีนนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจาก 5,561 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 สู่ระดับ 10,821 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 ขณะที่การส่งออกทุเรียนไทยสู่ตลาดจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังคงครองตำแหน่งผลไม้ส่งออกสำคัญของไทยสู่ตลาดจีน
งาน CIIE สร้างประโยชน์สำคัญให้แก่สินค้าเกษตรไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ การเปิดช่องทางการเข้าถึงตลาดที่สะดวกยิ่งขึ้น การเข้าถึงตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ และการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นเวทีที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันทุเรียนไทยและผลไม้คุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดโลก พร้อมเชื่อมโยงการจัดจำหน่ายตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงผู้ซื้อในจีนได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการขยายและพัฒนาตลาด ยิ่งไปกว่านั้น คำสั่งซื้อส่งออกที่มีความต่อเนื่องยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยจำนวนมาก เปลี่ยนผลผลิตจากสวนให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้อย่างแท้จริง
สำหรับงาน CIIE ครั้งที่ 9 มีกำหนดจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2569 โดยขณะนี้การเตรียมงานกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในวันที่ 9 กรกฎาคม ได้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ CIIE พร้อมกิจกรรมพิเศษ "Export to China" Thailand Special Session ที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและหอการค้าของจีนและไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเดินหน้าสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยให้ขยายตลาดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรที่เกื้อกูลและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น