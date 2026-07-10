มทร.ธัญบุรี ชู ‘ECO-Innovation’ ปั้นนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ผนึกกูรูผ่าทางตันผังเมือง-ดึงทุน EEC

ปทุมธานี – มทร.ธัญบุรี เปิดเวที “RMUTT EXPO 2026” ประกาศยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ “เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ” เร่งเครื่องงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ผนึกพลังรัฐ-เอกชน-อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนระดับโลกปักหมุด EEC และปทุมธานี
นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา กล่าวว่า บทบาทมหาวิทยาลัยยุคใหม่ไม่ใช่แค่ผลิตบัณฑิต แต่ต้องเป็นสะพานเชื่อมงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โลกคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดในการดึงดูดการลงทุนยุคใหม่
ไฮไลต์สำคัญคือการระดมสมองกูรูระดับประเทศในวงเสวนา “ผังเมืองกับการส่งเสริมการลงทุนมูลค่าสูง ประตูสู่โอกาสการลงทุนในจังหวัดปทุมธานีและ EEC” ชี้ชัดผังเมืองคือโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายต่างชาติที่เน้นระบบนิเวศอุตสาหกรรมยั่งยืนและการอำนวยความสะดวกแบบ One Stop Service
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.เอกชัย เรืองรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัลนายรังสรรค์ ธาดามงคลกุล รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน สำนักงาน EEC ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง อดีตกรรมการผังเมือง 10 สมัย และกรรมการสมาคมสถาปนิกนักผังเมือง ดร.สรวิชญ์ เปรมชื่น อุปนายกสมาคมสันนิบาตสหกรณ์เพื่อพัฒนาพลังงานไทย นายสมชาย จรรยา อุปนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ธรรมรงค์ ราชามุสิกะ นายกสมาคมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมไทย และ นายนิวัฒน์ บุปผามาโล อุปนายกสมาคมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมไทย
เวทีนี้สะท้อนให้เห็นว่า มทร.ธัญบุรี ได้เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มตัว ผ่านการบูรณาการความรู้และกลไกผังเมือง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต