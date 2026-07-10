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"ภัทรพงศ์" ดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค ใช้ "ไทยช่วยไทย พลัส" ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ภัทรพงศ์" เดินหน้าดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน ชวนผู้โดยสารใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ร้านค้าภายในท่าอากาศยาน

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อ กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นการบูรณาการระบบขนส่งทางอากาศเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยกรมท่าอากาศยานได้เดินหน้ายกระดับบทบาทท่าอากาศยานจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สู่การเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน” ตามแนวทางรัฐบาลในการกระจายรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้ส่งเสริมให้ท่าอากาศยานทั่วประเทศเป็นมากกว่าสถานที่เดินทาง แต่เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทั้งการเดินทาง การบริการ และการค้าขาย ผ่านการขับเคลื่อนของผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ซึ่งครอบคลุมหลากหลายบริการ อาทิ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของฝาก และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP โดยโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบิน

ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการจากร้านค้าภายในท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส และ สุราษฎร์ธานี


นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังสนับสนุนให้ท่าอากาศยานในสังกัดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาค โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP ให้เติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงเป็นการตอกย้ำบทบาทของกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็น “ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน” ที่ผสมผสานการคมนาคม การค้า และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน





"ภัทรพงศ์" ดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค ใช้ "ไทยช่วยไทย พลัส" ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน
"ภัทรพงศ์" ดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค ใช้ "ไทยช่วยไทย พลัส" ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน
"ภัทรพงศ์" ดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค ใช้ "ไทยช่วยไทย พลัส" ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน
"ภัทรพงศ์" ดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค ใช้ "ไทยช่วยไทย พลัส" ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน