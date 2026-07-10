"ภัทรพงศ์" ดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค ใช้ "ไทยช่วยไทย พลัส" ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน

"ภัทรพงศ์" เดินหน้าดัน OTOP เข้าสนามบินภูมิภาค สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน ชวนผู้โดยสารใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ร้านค้าภายในท่าอากาศยาน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อ กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นการบูรณาการระบบขนส่งทางอากาศเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยกรมท่าอากาศยานได้เดินหน้ายกระดับบทบาทท่าอากาศยานจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สู่การเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน” ตามแนวทางรัฐบาลในการกระจายรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกภูมิภาค
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้ส่งเสริมให้ท่าอากาศยานทั่วประเทศเป็นมากกว่าสถานที่เดินทาง แต่เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทั้งการเดินทาง การบริการ และการค้าขาย ผ่านการขับเคลื่อนของผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ซึ่งครอบคลุมหลากหลายบริการ อาทิ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของฝาก และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP โดยโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบิน
ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการจากร้านค้าภายในท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส และ สุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังสนับสนุนให้ท่าอากาศยานในสังกัดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาค โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP ให้เติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงเป็นการตอกย้ำบทบาทของกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็น “ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน” ที่ผสมผสานการคมนาคม การค้า และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน