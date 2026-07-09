เปิดฉาก 2 งานใหญ่ TRAFS และ PUB BAR ASIA 2026 หนุนศักยภาพไทยผู้นำด้านอาหารเครื่องดื่มแห่งเอเชีย

กวิน อินเตอร์เทรด จัด 2 งานยิ่งใหญ่ TRAFS และ PUB BAR ASIA 2026 ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง นำทัพสินค้าอาหาร-เครื่องดื่มกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำจากไทยและต่างประเทศคลอบคลุมกลุ่มธุรกิจ HORECA & Food Service รวมถึงสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สำหรับบาร์มาจัดแสดงอย่างครบวงจร พร้อมเตรียมกิจกรรมไฮไลต์เพียบ ทั้งการประกวดแข่งขันประกอบอาหาร ปรุงเครื่องดื่ม เวิร์คชอปสอนทำอาหาร เบเกอรี่ และสัมมนาส่งต่อความรู้ประสบการณ์จากกูรูผู้เชี่ยวชาญ คาดตลอด 4 วันจัดงานระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 100-101 ไบเทค บางนา มีผู้สนใจเข้าชมงานรวมกว่า 16000 คน สร้างเม็ดเงินเจรจาธุรกิจราว 600 ล้านบาท
นายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงานแสดงสินค้าบริการ Thailand Retail, Food & Hospitality Services (TRAFS 2026) และ PUB BAR ASIA 2026 ซึ่งเป็นสองงานสำคัญบนพื้นที่เดียวกันครั้งแรก ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 100-101 ไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร จัดเลี้ยง และสถานบันเทิง ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยรูปแบบงานเป็นลักษณะ B2B / HORECA & Food Service ที่เน้นเจาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และโรงงานผลิตอาหารอย่างชัดเจน เพราะมีครบตั้งแต่ต้นน้ำ (วัตถุดิบ/ผักสด) กลางน้ำ (เครื่องจักร ยูนิฟอร์ม ซอฟต์แวร์ระบบร้าน) ไปจนถึงปลายน้ำ (บรรจุภัณฑ์ และบริการขนส่ง) รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (Beverage Industry) โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท พร้อมทั้งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับบาร์ ซอฟต์แวร์ บริการที่เกี่ยวเนื่องมาจัดแสดงอย่างครบวงจร
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม โรงงานผลิตอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ได้พบกับ 300 แบรนด์ชั้นนำจากไทยและต่างประเทศมานำเสนอสินค้าและบริการ โดย TRAFS 2026 จัดขึ้นภายใต้ธีม Unlock Global Opportunities for ASEAN Food and Hospitality Markets รวม 150 แบรนด์ขั้นนำจากไทย อินเดีย เกาหลีใต้ นำเสนอสินค้า 6 หมวด ได้แก่
1.หมวดอาหาร เครื่องปรุง และวัตถุดิบ (Food, Ingredients & Raw Materials) ซึ่งรวมอาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมทาน อาหารแช่แข็ง ของทานเล่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล ผักสด สินค้าเกษตร วัตถุดิบเบเกอรี่และอาหารนำเข้า อาหารเส้น ฯลฯ
2.หมวดเครื่องดื่ม ชา และกาแฟ (Beverages, Tea & Coffee) ที่รวมเมล็ดกาแฟ ชา อุปกรณ์ชงชา-กาแฟ ชาดอกไม้และเซ็ตของขวัญจาก CHAR Flower Tea นอกจากนี้ยังมี เครื่องดื่มทั่วไป เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เป็นต้น
3. หมวดเครื่องครัว อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจอาหาร (Kitchen, Bakery & Electrical Appliances) ที่รวมจาน ชาม แก้ว มีด ภาชนะบนโต๊ะอาหาร เครื่องจักรสำหรับครัวเรือนขนาดใหญ่ จาก ABRAHAM VENTURES, BIOCHEF เครื่องล้างจานจาก Thai Steward เครื่องครัวสแตนเลสและระบบความเย็น ตู้แช่/ตู้เย็นเชิงพาณิชย์จาก LUCKY STAR SOLUTION เครื่องกรองน้ำดื่ม และเทคโนโลยีการบรรจุจาก LAZ-STEP เป็นต้น
4. หมวดบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้สิ้นเปลือง (Packaging & Supplies) เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกจาก Reangwa, ฟิล์มพลาสติกจาก T & A Group และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากชานอ้อย (SUGARCANE ECOWARE) ของใช้ในโรงแรม และสปา เครื่องนอน และสินค้าไลฟ์สไตล์
5. หมวดเทคโนโลยี เครื่องมือวัด และซอฟต์แวร์ (Technology, SaaS & Instruments) รวมถึงแอปพลิเคชัน ระบบจัดการร้านอาหาร/การจัดซื้อ และเอเจนซี่ บริการจัดหาและบริหารอินฟลูเอนเซอร์ (CARAMBOLA TREE)
6.หมวดอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ และโลจิสติกส์ (Industrial, Logistics & Others) รวมบริการขนส่งและคลังสินค้าการ
บำบัดน้ำและของเสีย เครื่องย่อยเศษอาหาร (Food Waste Composter) และเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหมักปุ๋ย
จากเศษอาหาร เสื้อผ้าและยูนิฟอร์ม พร้อมมุมการศึกษา:บูธนวัตกรรมหรือหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)
สำหรับไฮไลต์ภายในงาน TRAFS เริ่มจากกิจกรรมเวิร์กชอปและโชว์สาธิตการทำอาหาร (Food Demo) จากเชฟชื่อดัง
และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เรียนรู้วิธีการทำอาหารว่างไทยโบราณหาทานยากและเมนูของว่างยอดนิยมที่ทำขายกำไรดี อาทิ กระทงทองไส้ไก่, ข้าวตังหน้าตั้ง, ม้าฮ้อ และ ปอเปี๊ยะทอดไส้มังสวิรัติพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคหกรรมศาสตร์ ส่วนของ"สมาพันธ์เชฟ" ได้เปิดเซสชันพิเศษสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่รักการทำอาหาร จากการรวมตัวของยอดฝีมือในนามสมาพันธ์เชฟ ที่จะมาเผยเคล็ดลับการทำอาหารเชิงพาณิชย์ เทรนด์อาหารยุคใหม่ และเทคนิคที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริง กิจกรรมสาธิตการทำเบเกอรี่ (Bakery Demo) เมนูเบเกอรี่ยอดฮิต โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขนมหวานฟิวชันและเมนูอินเตอร์ แชร์ไอเดียโดย สมาคมเบเกอรี่ (Bakery Association)
ต่อด้วยกิจกรรมสัมมนาและการบรรยายพิเศษ เทรนด์อาหารแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน (Future Food & Wellness) นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและอัปเกรดอาหารไทย (Food Innovation) เรียนรู้งานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้จริง รวมไปถึงเซสชันพิเศาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ขนมไทย (ลูกชุบ) และการแต่งกลิ่นอาหารไทยจากการสกัดในรูปแบบ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารงานบุคคลและการจัดการองค์กรจาก ชมรม HR และเครือข่ายสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่ม (FBMA) และยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย
นายกวิน กล่าวถึงงาน PUB BAR ASIA 2026 จัดขึ้นภายใต้ธีม Gastronomic Mixology: Reinventing Classic Drinks with Culinary Creativity โดยความร่วมมือและการสนับสนุนหลักจาก บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) ผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย ภายในงานรวบรวม 150 แบรนด์ จากไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย รัสเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปินส์ ฝรั่งเศส ร่วมจัดแสดงสินค้าบริการ 4 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่
1. หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) ได้แก่ สุรา / เหล้า เป็นกลุ่มที่มีผู้จัดแสดงมากที่สุด รวมเหล้านอก เหล้าชุมชน และสุรากลั่นประเภทต่างๆ เช่น รัมและวอดก้า นอกจากนี้ ยังมี ไวน์ แชมเปญ เบียร์ คราฟต์เบียร์ ค็อกเทล สาโท เครื่องดื่มพื้นบ้านของไทย ไซเดอร์ เครื่องดื่มหมักจากผลไม้ สาเก เหล้าญี่ปุ่น ซึ่งจัดแสดงโดยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ในรูปแบบ Japan Pavilion
2. หมวดอาหารและขนมขบเคี้ยว (Food & Snacks) ที่ได้รวมอาหารทานเล่น อาหารทานคู่เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส
3.หมวดอุปกรณ์และเทคโนโลยี (Equipment & Software) ที่รวมอุปกรณ์ ระบบกดเบียร์ ถัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการ บรรจุภัณฑ์แก้ว และยังมีซอฟต์แวร์ (Software) ระบบหรือแอปพลิเคชันจัดการสำหรับธุรกิจ
4. หมวดหมู่อื่นๆ (Others) ได้แก่ สินค้าหรือบริการเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริการหรืออุปกรณ์ด้านความบันเทิงในงานจัดเลี้ยง/ร้านค้า หน่วยงานรัฐบาล / บริการองค์กร บูธให้ความรู้หรือบริการจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), พาณิชย์จังหวัดแพร่ และ National Tax Agency Japan เป็นต้น
ในส่วนของกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง World Class Bartender สอนการทำเครื่องดื่ม โดย Mixologist จาก Diageo Bar Academy กิจกรรม Wine Tasting French Organic Wine กิจกรรม Viu Manent Master Class กิจกรรม Hyde Master Class และ FENJIU: Experiences of Fenjiu, a Spirit of China เป็นต้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวปิดท้ายว่า การจัด 2 งานพร้อมกันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคม หน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กรมสรรพากร แห่งประเทศญี่ปุ่น สมาคมผู้ผลิตเบียร์ Brewers Association (BA) รวมถึงสมาคมการแสดงสินค้าไทย สมาคมธุรกิจ ร้านอาหาร สมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มประเทศไทย สมาคมเดอะเชฟ สมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร สมาคมเบเกอรี่ สมาพันธ์เชฟประเทศไทย สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม สมาคมการจัดการงานบุคคลโรงแรม สมาคมผู้บริหาร งานแม่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นด้วยความร่วมมือการสนับสนุนจัดงานอย่างดี และความน่าสนใจของสินค้าบริการ ตลอดจนกิจกรรมไฮไลต์ต่างๆ จะได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งไทยและต่างชาติตลอด 4 วันจัดงานกว่า 16000 คน จากกว่า 30 ประเทศ และสามารถผลักดันให้เกิดมูลค่าเจรจาธุรกิจสร้างเม็ดเงินสะพัดราว 600 ล้านบาท.