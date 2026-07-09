เซ็นทรัล เปิดตัวสิทธิประโยชน์ ผ่าน12แบรนด์หรู

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ผนึกกำลังเปิดตัวสิทธิประโยชน์ “THE 1 POINT PRIVILEGE” สะสมง่าย-แลกคุ้ม เขย่าตลาดครึ่งปีหลัง ผ่าน 42 แบรนด์ลักชัวรีชั้นนำ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า เดินหน้าตอกย้ำการเป็น Ultimate Luxury Destination ผ่านการผนึกกำลังกันครั้งแรกระหว่าง 3 เดสทิเนชั่นแห่งการช้อปปิ้ง เปิดตัวสิทธิประโยชน์ กับ “THE 1 POINT PRIVILEGE” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569 นี้
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าผ่านคะแนน The 1 ทั้งการสะสมและแลกคะแนน ร่วมกับร้านค้าลักชัวรีกว่า 42 แบรนด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Audemars Piguet, Balenciaga, Bottega Veneta, Bvlgari, Celine, Chanel, Fendi, Gucci, Hermès, Loewe, Louis Vuitton, Miu Miu, Patek Philippe, Prada, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels และ
แบรนด์ไฮแฟชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเซ็นทรัล เอ็มบาสซีอย่าง Alaïa, Maison Margiela และอีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของนักช้อปยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่ากับการ “EARN & BURN” ดังนี้
• EARN: สะสมคะแนนให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น เพียงช้อปทุก 125 บาท รับคะแนน The 1 จำนวน 1 คะแนน สำหรับสมาชิก The 1 เมื่อซื้อสินค้าจากแบรนด์ลักชัวรีที่ร่วมสิทธิประโยชน์ ในหมวด Luxury Fashion, High Watches & High Jewellery ชั้น G และ 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า, โซน Luxe Galerie ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม
• BURN: เปลี่ยนคะแนนสะสมโดยใช้ 800 คะแนน แลกรับ Central Embassy Voucher, Central Luxe Galerie Cash Coupon มูลค่า 100 บาท พร้อมนำไปใช้ช้อปกับร้านค้าลักชัวรีที่ร่วมสิทธิประโยชน์ หรือสามารถแลกคะแนนรับส่วนลดสำหรับที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
โดยลูกค้าสามารถกดแลกคะแนนผ่านแอพพลิเคชั่น The 1 และนำคูปองมาแสดงได้ที่จุด Concierge ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี หรือ Customer Service ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า สามารถสะสมและแลกคะแนนได้ที่ร้านค้าที่ร่วมสิทธิประโยชน์
การเปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ของ THE 1 POINT PRIVILEGE ในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับความคุ้มค่าที่จับต้องได้จริง พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดลักชัวรีเมืองไทยให้คึกคักและเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลังนี้ รวมถึงเสริมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านลักชัวรีช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก