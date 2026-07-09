“เซ็นทรัลชิดลม” สู่ F1 Lifestyle Merchandise คอมมูนิตี้ “กีฬา-แฟชั่น-ไลฟ์สไตล์-เทคโนโลยี”

เมื่อปรากฏการณ์ Formula 1 ทะยานจากสนามแข่งสู่แวดวงแฟชั่น ลักชัวรี และไลฟ์สไตล์ ห้างเซ็นทรัลคือรายแรกที่จับจังหวะนี้ได้อย่างเหนือชั้น พร้อมเนรมิต F1 Ecosystem ส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับ จาก Watch Party แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ดินเนอร์ใกล้ชิดนักแข่งระดับโลกไปจนถึง F1 Lifestyle Merchandise
ทุกวันนี้การแข่งขัน Formula 1 หรือ F1 ไม่ได้เป็นเพียงกีฬาความเร็วอีกต่อไป แต่เติบโตเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่เชื่อมกีฬา แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอย่างทรงพลัง จนเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง โดยปัจจุบันแฟน F1 ทั่วโลกกว่าร้อยละ 43 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียมีฐานแฟนกีฬากว่า 381 ล้านคน
สำหรับประเทศไทย กระแส F1 ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากความสำเร็จของคุณอเล็กซ์ อัลบอน นักขับสัญชาติไทยบนเวทีระดับโลก ทำให้ F1 ก้าวไกลกว่าการแข่งขันในสนาม สู่สัญลักษณ์แห่งไลฟ์สไตล์และความบันเทิงระดับพรีเมียมที่ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้า ของสะสม คอมมูนิตี้ และประสบการณ์ระดับโลก พร้อมกลายเป็นแพลตฟอร์มทรงพลังสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมและผู้ที่มีไลฟ์สไตล์สะท้อนตัวตน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มองเห็นโอกาสนี้อย่างชัดเจน จึงปักธงให้ห้างเซ็นทรัลชิดลมเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินหน้าสู่การเป็น “F1 Lifestyle Destination” แห่งแรกในไทย ผ่านการสร้าง Formula 1 Ecosystem ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการจัดกิจกรรมตามกระแส แต่เชื่อมโยงประสบการณ์ในหลายมิติผสานโลกแห่งมอเตอร์สปอร์ตและแฟชั่น ตั้งแต่ประสบการณ์รับชมการแข่งขัน แฟชั่น สินค้าลิขสิทธิ์ ความบันเทิง สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าคนสำคัญ ไปจนถึงพื้นที่พบปะของชุมชนคนรักความเร็ว เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับผู้หลงใหลใน F1 และไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวรี
สะท้อนบทบาทใหม่ของห้างสรรพสินค้าในยุคที่ผู้บริโภคไม่ได้มองหาการจับจ่ายเพียงอย่างเดียว แต่มองหาประสบการณ์ที่ตอบโจทย์แรงบันดาลใจ รสนิยม ตัวตน และผู้คนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกัน
หนึ่งในก้าวสำคัญของ FINAL PIT คือการยกระดับการรับชมการแข่งขัน Formula 1 ให้กลายเป็นจุดหมายร่วมของกลุ่มคนรักมอเตอร์สปอร์ต ผ่านประสบการณ์การรับชมการแข่งขัน F1 แบบสด ที่จัดขึ้นร่วมกับ UPR Vision Entertainment พร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างธนบุรีพานิช โดยถ่ายทอดบรรยากาศของการแข่งขัน Formula 1 World Championship ให้ใกล้ชิดกับแฟน Formula 1 ชาวไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านประสบการณ์การรับชมที่ออกแบบมาเพื่อจำลองความรู้สึกเสมือนได้อยู่ข้างสนามจริง ควบคู่ไปกับนิทรรศการจัดแสดงของสะสมหายากจากนักแข่ง Formula 1 ระดับโลก เปลี่ยนพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นจุดนัดพบของผู้คนที่มีความหลงใหลในมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกัน
กิจกรรม Watch Party นี้เริ่มตั้งแต่ความตื่นเต้นของ Abu Dhabi Grand Prix 2025 สนามปิดฤดูกาล ต่อเนื่องสู่การรับชมรอบเปิดฤดูกาล 2026 กับ Australian Grand Prix และ Japanese Grand Prix ตอกย้ำทิศทางของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในการสร้างประสบการณ์ F1 อย่างต่อเนื่อง งานนี้ยังได้รับความสนใจจากเหล่าคนดัง นักธุรกิจ ดารา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ กลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในไทย และลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่ร่วมภารกิจ The 1 Shopping Challenge เพื่อรับสิทธิ์เข้างาน
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า F1 ไม่ได้เป็นเพียงกีฬาที่คนรับชมอยู่หน้าจอ แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ดึงดูดให้ผู้คนอยากออกมารวมตัว ใช้เวลา และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน เพราะสำหรับแฟน F1 การดูการแข่งขันคนเดียวกับการได้เชียร์ไปพร้อมกับผู้คนที่มีความชอบเดียวกันให้ความรู้สึกที่ต่างกันอย่างชัดเจน และนี่คือจุดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสามารถต่อยอดพื้นที่การค้าปลีกให้เป็นจุดนัดพบของวิถีชีวิตร่วมสมัยในยุคนี้
ความเคลื่อนไหวนี้ยังสอดคล้องกับทิศทางของลักชัวรียุคใหม่ ที่ไม่ได้วัดจากการครอบครองทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว แต่ต่อยอดสู่ประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ ความชื่นชอบ รสนิยม แฟชั่น ความสำเร็จ และชุมชนที่ผู้บริโภคเลือกเป็นส่วนหนึ่ง Formula 1 จึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของไลฟ์สไตล์พรีเมียมแห่งยุค เพราะเชื่อมโลกของกีฬา ความเร็ว เทคโนโลยี แฟชั่น และวัฒนธรรมระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ
อีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตาคือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้ยกระดับความเอ็กซ์คลูซีฟไปอีกขั้น จับมือกับ มารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) รังสรรค์ประสบการณ์ร่วมทริปสุดพิเศษเพื่อมอบเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Cenfinity บินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ไฮไลต์อยู่ที่การได้ร่วมกิจกรรม Meet & Greet และร่วมรับประทานดินเนอร์มื้อหรูกับบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างใกล้ชิด นี่คือการยกระดับสิทธิประโยชน์ของลูกค้าคนสำคัญ สู่ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและยากจะหาได้จากที่อื่น พร้อมสะท้อนการผสานโลกของลักชัวรีไลฟ์สไตล์และมอเตอร์สปอร์ตเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ให้ทุกรายละเอียดกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจและไม่มีวันลืม
นอกเหนือจากกิจกรรมรับชมการแข่งขันและทริปสุดพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้ยกระดับ Formula 1 ให้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมของคนรักความเร็ว ในขณะเดียวกัน กระแสความนิยมของ Formula 1 ทั่วโลกได้ขยายจากความตื่นเต้นในสนามแข่ง สู่โลกแฟชั่น ชุดของสะสม และสิ่งของที่แฟน ๆ อยากมีไว้ครอบครอง ตั้งแต่สไตล์ของคนดังในแวดวง F1 ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลก ไปจนถึงสินค้าลิขสิทธิ์ที่แบรนด์ชั้นนำร่วมมือกับทีมและนักแข่ง จนกลายเป็นของสะสมของคนรักกีฬายานยนต์ทั่วโลก สอดคล้องกับที่ F1 เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 57 ของแฟนใหม่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือกว่าร้อยละ 42 ของฐานแฟนทั่วโลกเป็นผู้หญิง สะท้อนการเติบโตของฐานผู้ชมยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อและพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้ตอบรับกระแสการเติบโตนี้ด้วยการนำสินค้าลิขสิทธิ์ F1 และคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ระดับโลกเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น Adidas รุ่นพิเศษอย่าง Adidas x Mercedes AMG PETRONAS Formula One Team และ Adidas x AUDI REVOLUT F1 TEAM ที่พร้อมเติมเต็มรสนิยมการแต่งกายทั้งหมวก กระเป๋าคาดเอว เสื้อหลากหลายดีไซน์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะและรองเท้ากีฬา หรือ PUMA ที่มีคอลเลกชันพิเศษ PUMA FOR SCUDERIA FERRARI ให้คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์แห่งมอเตอร์สปอร์ตผ่านหลายไอเท็ม หรือคอลเลกชันแฟนแวร์จาก Tommy Hilfiger ที่ออกแบบมาเพื่อแฟนๆ ทีม Cadillac Formula 1® โดยเฉพาะ ด้วยชิ้นงานถอดแบบมาจากชุดแข่งจริงได้อย่างลงตัว ตั้งแต่หมวกนักแข่งไปจนถึงเสื้อยืดและเสื้อโปโล หรือแบรนด์ความงามชื่อดัง ELEMIS กับชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 4 รุ่นพิเศษจากเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่น ELEMIS X ASTON MARTIN FORMULA ONETM TEAM รวมถึงตัวต่อ LEGO ในธีมรถแข่ง Formula 1 ที่นักสะสมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ควรพลาด ยังมีรถจำลองจาก Hot Wheels และชุดเซ็ตของเล่นสนามแข่งรถในธีม Formula 1 จาก Carrera ที่พร้อมจำลองความสนุกของการแข่งขันไว้ที่บ้านของทุกคน ทั้งหมดนี้เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์ของแฟน F1 พร้อมสะท้อนความเข้าใจในลูกค้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เพราะวันนี้มอเตอร์สปอร์ตไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการใช้ชีวิต รสนิยม และสิ่งที่สะท้อนตัวตนในชีวิตประจำวัน
เมื่อมองให้กว้างขึ้น จะเห็นได้ชัดว่า การสร้างระบบนิเวศของการแข่งขันรถ Formula 1 จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมการตลาด แต่เป็นกลยุทธ์ค้าปลีกที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการยกระดับประสบการณ์ให้ก้าวข้ามการเลือกซื้อสินค้า สู่การสร้างคอมมูนิตี้และการมีส่วนร่วมผ่าน Formula 1 หนึ่งในความชื่นชอบระดับโลกที่กำลังเติบโตและทรงอิทธิพลแห่งยุค พร้อมผลักดันให้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของ Motorsport Lifestyle ระดับลักชัวรีในประเทศไทย และในวันที่หลายแบรนด์ยังตั้งคำถามว่า Formula 1 จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนได้อย่างไร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเลือกตอบคำถามนั้นด้วยการลงมือก่อน และสร้างประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นอย่างครบทุกมิติ