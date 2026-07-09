ใช้ทางด่วนลงชลบุรี แนะเผื่อเวลาเดินทาง เหตุทางหลวงมีเบี่ยงจราจร "ซ่อมสะพาน-ก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง"

กทพ.แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางพิเศษ "บูรพาวิถี" มุ่งหน้าชลบุรี วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากมีงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงสะพานของกรมทางหลวง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางที่เดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัจจุบันมีการดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุงสะพานในพื้นที่ต่อเนื่องกันหลายจุด อาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
โดยเมื่อผู้ใช้ทางลงจากด่านชลบุรีจะพบจุดก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณทางเข้าทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ซึ่งมีการเบี่ยงการจราจรและปิดช่องทางบางส่วนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง จากนั้นเมื่อเบี่ยงออกสู่ถนนบายพาสจะพบการปิดซ่อมสะพานสุขประยูรเพิ่มเติมอีก 2 ช่องจราจร ส่งผลให้การสัญจรในช่วงดังกล่าวมีปริมาณรถสะสมและเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าปกติ หรือผู้ที่ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีอาจใช้ทางลงบางปะกงเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด
กทพ.ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เผื่อเวลาในการเดินทาง และปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร