2 วัน ทะลุ 100,000 ดาวน์โหลด! "Thaimart" สร้างปรากฏการณ์ ขึ้นอันดับ 1 ทุกหมวดบน App Store พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย 1 ล้าน!ดาวน์โหลด

นี่ไม่ใช่แค่ยอดดาวน์โหลด! แต่คือสัญญาณว่าคนไทยพร้อมสนับสนุนแพลตฟอร์มของคนไทย ที่หลายคนรอมานาน เพื่ออนาคตของผู้ประกอบการไทย!
คุณนอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้ก่อตั้ง Thaimart กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่ชัยชนะของ Thaimart แต่เป็นสัญญาณว่าคนไทยอยากเห็นแพลตฟอร์มไทยมีที่ยืน ความสำเร็จในช่วง 2 วันแรกไม่ใช่เพียงตัวเลขดาวน์โหลดหรืออันดับ1บน Store เท่านั้น เราไม่ได้สร้าง Thaimart เพื่อเป็นแค่ Marketplace อีกแห่ง แต่เราต้องการสร้างบ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทย บ้านที่มีกติกาชัดเจน เป็นธรรม และทำให้ผู้ค้าสามารถสร้างอนาคตของตัวเองได้ "
เป้าหมายถัดไป Thaimart ตั้งเป้าเดินหน้าสู่ 1,000,000 ดาวน์โหลด พร้อมเชิญชวนผู้ใช้งาน ผู้ประกอบการ และคนไทยที่อยากเห็นแพลตฟอร์มไทยเติบโต ร่วมกันผลักดันให้ "Thaimart" เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
มาร่วมพิสูจน์กันว่าคนไทยสามารถร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองได้ และผู้ประกอบการไทยควรมีสิทธิ์กำหนดอนาคตของตัวเองบนโลกดิจิทัล
Thaimart เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ทั้งบน App Store และ Play Store ภายใต้แนวคิด “บ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทย”