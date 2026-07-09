RAINBOU เปิดตัว M Collection พร้อมเผยแนวคิดการสร้างแบรนด์ที่ให้ “ผู้คน” มาก่อน “ผลิตภัณฑ์”

ท่ามกลางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์และความรวดเร็ว RAINBOU เลือกนำเสนอ M Collection ผ่านแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นจากบทสนทนา ประสบการณ์ และการใช้ชีวิตของผู้คนจริง ก่อนแปรเปลี่ยนเป็นงานออกแบบ
ในอุตสาหกรรมแฟชั่น คอลเลกชันใหม่มักเริ่มต้นจากการออกแบบ สี วัสดุ หรือเทรนด์ของฤดูกาล ก่อนจะถูกต่อยอดเป็นแคมเปญเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค
แต่สำหรับ RAINBOU จุดเริ่มต้นของ M Collection ไม่ได้มาจากคำถามว่า “ตลาดกำลังต้องการอะไร” หากมาจากคำถามที่เรียบง่ายกว่า — ผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นควรมีอยู่ด้วยเหตุผลอะไร
คำถามนี้ค่อย ๆ ชัดเจนขึ้นจากประสบการณ์ของแบรนด์เอง หลังผ่านทั้งช่วงเวลาที่สินค้าบางรุ่นได้รับการตอบรับ และบางรุ่นไม่เป็นไปตามความคาดหวัง จน RAINBOU เริ่มมองว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี ไม่ได้จบที่ความสวยงามหรือฟังก์ชัน แต่ต้องมีความหมายพอให้ใครสักคนอยากหยิบใช้ไปอีกนาน
แทนที่จะมองหาเพียงเทรนด์หรือข้อมูลการตลาด RAINBOU จึงเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาในกระบวนการออกแบบ นั่นคือ บทสนทนา
การรับฟังวิธีทำงาน การเดินทาง พฤติกรรมการใช้งาน ของที่หยิบใช้บ่อย และรายละเอียดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน กลายเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ทีมออกแบบนำมาใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แนวคิดนี้ถูกนำมาทดลองผ่าน M Collection ซึ่งพัฒนาร่วมกับ มัทนา ไชยพานิช รองผู้อำนวยการฝ่าย (VP) Digital Innovation Platform Department ธนาคารกสิกรไทย และ Content Creator ในฐานะ Co-designer
บทสนทนาระหว่างการพัฒนาคอลเลกชันไม่ได้พูดถึงแฟชั่นเป็นหลัก แต่พูดถึงการใช้ชีวิต ตั้งแต่การพกแล็ปท็อป การเดินทาง การหยิบบัตรหรือ AirPods ระหว่างวัน ไปจนถึงความต้องการใช้กระเป๋าใบเดียวให้รองรับหลายบทบาท
สิ่งเหล่านี้ถูกแปลเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น ATLAS Carry All ที่รองรับแล็ปท็อป 13 นิ้ว, FLOW Crossbody ที่เพิ่มช่องใส่บัตรด้านหลัง หรือ M Companion Pouch สำหรับของชิ้นเล็กที่หยิบใช้บ่อย
สำหรับ RAINBOU ฟังก์ชันที่ดีไม่ได้เกิดจากการเพิ่มรายละเอียดให้มากที่สุด แต่เกิดจากการเลือกใส่เฉพาะรายละเอียดที่มีความหมายต่อการใช้งานจริง
แนวคิดเดียวกันยังสะท้อนผ่านการเลือกผู้ร่วมแคมเปญ แบรนด์ไม่ได้มองหานายแบบหรือนางแบบอาชีพ แต่เลือกผู้คนที่มีชีวิตและการทำงานจริงอย่าง กฤตวิทย์ กฤษเพ็ชร์ Business Development Manager จาก COTY Inc. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถูกนำเสนอผ่านบริบทของชีวิต มากกว่าภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น
ภายใต้แคมเปญ ME, MYSELF & I และแนวคิด A Collection Beyond Labels M Collection จึงไม่ได้พยายามบอกว่าผู้ใช้ควรเป็นใคร แต่เปิดพื้นที่ให้แต่ละคนตีความและใช้งานในแบบของตัวเอง
คอลเลกชันนี้ผลิตจากหนังแท้ Full-Grain Leather มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ Black, Taupe, Caramel และ Mild Grey วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์ของ RAINBOU และหน้าร้านที่ The Circle Ratchapruk, CentralWorld และ Central Ladprao
ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ RAINBOU อยากให้ผู้คนจดจำ อาจไม่ใช่เพียงรูปทรงของกระเป๋า หรือชื่อของคอลเลกชัน แต่คือวิธีคิดที่เชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีควรเริ่มต้นจากความเข้าใจผู้คน มากกว่าการไล่ตามกระแส.
M COLLECTION by RAINBOU วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ RAINBOU ทั้งเว็บไซต์ www.rainbou.co.th, LINE Official Account @RAINBOU, Facebook, Instagram, TikTok (@rainbou.official), Shopee และ Lazada Official Store
รวมถึงหน้าร้าน RAINBOU The Circle Ratchapruk และเคาน์เตอร์ RAINBOU ณ CentralWorld, Central Ladprao
เกี่ยวกับ RAINBOU
Refined Craftsmanship, Infinite Freedom.
RAINBOU คือแบรนด์ไลฟ์สไตล์สัญชาติไทย ภายใต้การกำหนดทิศทางแบรนด์ของ พิมณภรณ์ ชุณหกิติยานนท์ เจ้าของแบรนด์ ที่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีควรเริ่มต้นจากความเข้าใจผู้คน และอยู่กับเจ้าของได้นานกว่าฤดูกาลของแฟชั่น เราจึงสร้างสรรค์ทุกชิ้นด้วยงานฝีมือ คุณภาพ และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง เพื่อให้สิ่งของที่คุณเลือกในวันนี้ ยังคงมีความหมายในวันข้างหน้า