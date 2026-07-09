การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ไทเป เลี่ยง "ไต้ฝุ่นบาหวี่"

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป จากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาหวี่ วันที่ 10-11 ก.ค. 69
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ไทเป จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" (Bavi) ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ไต้หวัน ดังนี้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569
- เที่ยวบิน TG636 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป เวลา 17.15-22.10 น.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2569
- เที่ยวบิน TG637 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ เวลา 07.55-10.40 น.
- เที่ยวบิน TG632 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป เวลา 08.25-13.05 น.
- เที่ยวบิน TG633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ เวลา 14.05-16.50 น.
- เที่ยวบิน TG634 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป เวลา 12.40-17.20 น.
- เที่ยวบิน TG635 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ เวลา 18.50-21.35 น.
หมายเหตุ: เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่น
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