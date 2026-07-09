ปิดจราจร 100% ถนนประชาธิปกทั้งสองฝั่ง เร่งตรวจรัศมีน้ำรั่วซึม "อุโมงค์สีม่วงใต้" ปภ.แจ้งเตือน ปชช.ออกจากอาคาร

“สิริพงศ์” ตรวจวงเวียนใหญ่เหตุน้ำรั่วอุโมงค์ “สายสีม่วงใต้” เผยนายกฯ กำชับคำนึงความปลอดภัยปชช. สั่งปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่ง แยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ เร่งซ่อมแซม-เฝ้าระวังใกล้ชิดบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัว ขณะ ปภ.เร่งแจ้ง ปชช.ออกจากอาคาร ประสานผู้รับเหมาเยียวยา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงพื้นที่
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม กล่าวว่า รับข้อสั่งการจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอาคารโดยรอบ เหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ย่านวงเวียนใหญ่ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนก่อน ในระหว่างนี้ให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จราจร ปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่ง เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัว
พร้อมทั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.ดำเนินการแจ้งเตือน ปชช.ให้พิจารณาออกจากอาคารที่พักอาศัยในช่วงนี้ โดยให้ประสานทางผู้รับเหมาโครงการเยียวยา ดูแลรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าใช้จ่าย ในเบื้องต้น
และมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเร่งด่วนให้พื้นที่เกิดความปลอดภัย ไม่ให้มีการรั่วซึม และติดตามป้องกันการทรุดตัวต่างๆ ไม่ให้มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเร่งรัดให้พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบเกิดความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด สำหรับการปิดพื้นที่จราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมนั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด