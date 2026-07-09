CRG วางแผนรุก Hanam BBQ ตั้งเป้า 5 ปี 10 สาขา กวาด 300 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - CRG เปิด “Hanam BBQ” สาขาแรกในไทย ปักหมุด CentralWorld ดึงแบรนด์ปิ้งย่างเกาหลีระดับท็อปจากเกาหลีใต้ รุกตลาดพรีเมียมตั้งเป้าสร้างมูลค่าแบรนด์กว่า 300 ล้านบาทใน 3–5 ปี
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดให้บริการ “Hanam BBQ” ร้านปิ้งย่างเกาหลีระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีใต้ สาขาแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า CentralWorld หลังได้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาประสบการณ์อาหารเกาหลีต้นตำรับ พร้อมตั้งเป้าผลักดัน Hanam BBQ สู่หนึ่งในแบรนด์ปิ้งย่างเกาหลีระดับพรีเมียมที่แข็งแกร่งในตลาดไทย
นายณัฐ วงศ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) กล่าวว่า แม้ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารจะเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้น แต่ตลาดอาหารเกาหลียังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลของ K-Culture ที่ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับทั้งรสชาติ ความเป็นต้นตำรับ และประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แตกต่าง
“เราไม่ได้มอง Hanam BBQ เป็นเพียงร้านปิ้งย่างเกาหลีอีกหนึ่งแบรนด์ในตลาด แต่เป็นแบรนด์ที่มีจุดแข็งทั้งด้านคุณภาพวัตถุดิบ มาตรฐานการดำเนินงาน และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศเกาหลีใต้มาอย่างยาวนาน การเปิดสาขาแรกในประเทศไทยจึงเป็นก้าวสำคัญในการนำประสบการณ์ปิ้งย่างเกาหลีต้นตำรับมาสู่ผู้บริโภคไทย พร้อมต่อยอดการเติบโตในเซกเมนต์ร้านอาหารพรีเมียมที่ยังมีศักยภาพสูง”
Hanam BBQ เป็นแบรนด์ปิ้งย่างเกาหลีชั้นนำภายใต้ชื่อ Hanam Pig ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศเกาหลีใต้ ด้วยจุดเด่นด้านการคัดสรรเนื้อหมูคุณภาพ การย่างด้วยไฟแรงสูงอันเป็นเอกลักษณ์ที่บริเวณหน้าร้าน รวมถึงการให้บริการปิ้งย่างถึงโต๊ะด้วยมาตรฐานจากเกาหลี สะท้อนวัฒนธรรมการปิ้งย่างแบบเกาหลีที่แท้จริง ปัจจุบันมีสาขากว่า 200 แห่งทั่วประเทศเกาหลีใต้ และได้รับการกล่าวถึงผ่านซีรีส์เกาหลีหลายเรื่อง จนเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคทั่วเอเชีย
สำหรับสาขาแรกในประเทศไทย Hanam BBQ เลือกเปิดให้บริการที่ CentralWorld หนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อเข้าถึงทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ปิ้งย่างเกาหลีต้นตำรับผ่านการออกแบบร้าน เมนูอาหาร และมาตรฐานการบริการที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศเกาหลีใต้
CRG ตั้งเป้าขยายสาขา Hanam BBQ เฉลี่ยปีละ 2–3 สาขา หรือประมาณ 10 สาขาภายใน 3–5 ปีข้างหน้า พร้อมสร้างมูลค่าแบรนด์ในพอร์ตกว่า 300 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดอาหารเกาหลีในประเทศไทย และการเติบโตของกลุ่มร้านอาหารที่มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
การเปิด Hanam BBQ ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ CRG ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอร้านอาหาร และตอกย้ำบทบาทในการคัดสรรแบรนด์ร้านอาหารชั้นนำจากทั่วโลกเข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง