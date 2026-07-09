“วิชา พูลวรลักษณ์” ชู 3 หมัดรุก คว้าสิทธิ์แมคโดนัลด์ต่ออีก 20 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 – “แมคไทย” เดินหน้าลงทุนระยะยาว หลังคว้าสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์ แมคโดนัลด์ ในไทยต่ออีก 20 ปี “วิชา พูลวรลักษณ์” ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก ปักหมุดขยายสาขาเท่าตัวภายในปีค.ศ. 2033 สร้างงานกว่า 6,000 อัตรา หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตไปพร้อมกัน
บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ “แมคโดนัลด์ ประเทศไทย” ประกาศความพร้อมเดินหน้ากลยุทธ์การเติบโตระยะยาว หลังได้รับสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์ในประเทศไทยแต่เพียงรายเดียวต่อเนื่องอีก 20 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นของ แมคโดนัลด์ คอร์ปอเรชั่น ที่มีต่อศักยภาพของตลาดไทยและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของแมคไทย พร้อมเดินหน้าลงทุนขยายสาขาและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “การได้รับสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ในประเทศไทยเพียงรายเดียวต่อเนื่องอีก 20 ปีครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ และความพร้อมของแมคไทยในการขับเคลื่อนแบรนด์ระดับโลกให้เติบโตอย่างมั่นคงในไทย หลังจากนี้ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อยกระดับประสบการณ์แห่งความสุข (Feel-Good Moments) ให้กับลูกค้า ผ่านการส่งมอบเมนูคุณภาพ การบริการที่ทันสมัย นวัตกรรมดิจิทัล และความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม”
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแบรนด์ไปสู่อนาคต แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ได้วางแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกผ่านแกนหลักสำคัญ ดังนี้
1. Double the Network (โตเท่าตัวภายในปีค.ศ. 2033) จากปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการกว่า 245 สาขา ทั่วประเทศ แมคโดนัลด์ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวภายในปี 2033 โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงทำเลศักยภาพสูงทั่วประเทศ ทั้งในเมืองหลัก เมืองรอง และพื้นที่ชุมชน เพื่อให้แบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าได้ง่ายและใกล้ชิดยิ่งขึ้น
2. Empowering Local Economy (สร้างงาน สร้างอาชีพ) แผนการขยายธุรกิจครั้งใหญ่นี้ คาดว่าจะช่วยสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนไทยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6,000 อัตรา พร้อมยกระดับมาตรฐานทักษะแรงงานในธุรกิจบริการสู่ระดับสากล
3. Sustainable Growth (เติบโตร่วมกับชุมชน) มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านการผนึกกำลังและสนับสนุนพันธมิตรคู่ค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็น Local Suppliers ที่มีมาตรฐานการผลิตขั้นสูง ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากการขยายธุรกิจ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรรมการให้บริการ การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าทั้งภายในร้านและผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในทุกไลฟ์สไตล์
“เราเชื่อมั่นว่าการได้รับสิทธิ์บริหารแฟรนไชส์ต่อเนื่องในระยะยาวครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงโอกาสในการขยายธุรกิจ แต่ยังเป็นความรับผิดชอบในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศไทย ทั้งในมิติของการลงทุน การสร้างงาน การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น เราพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยในทุกมิติ” นายวิชา กล่าว