ทล.แจง "พระราม 2" ปั้นจั่นล้ม ทับคนงานดับ 1 ราย เหตุเสียการทรงตัวขณะยกตอก เร่งสอบละเอียด

กรมทางหลวงแจงเหตุปั้นจั่นล้ม "ถนนพระราม 2" เป็นงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ไม่ใช่มอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นสาเหตุตัวปั้นจั่นเสียการทรงตัว ขณะยกเสาเข็มขึ้นตอก ไม่กระทบจราจรช่องทางหลัก
วันนี้ (9 ก.ค. 69) เวลาประมาณ 13.30 น. เกิดอุบัติเหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานเสียชีวิต 1 ราย ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (Construction workzone) บนทางคู่ขนานของ ทล.35 กม.39+700 ฝั่งขาออก
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 รายงาน เหตุปั้นจั่นในพื้นที่ก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต 1 ราย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.69 เวลาประมาณ 13.30 น. เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ ทั้งนี้ เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 และไม่มีผู้อื่นได้รับความเสียหาย
จุดเกิดเหตุ คือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางขนาน ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 39+000 ถึงกิโลเมตรที่ 40+050 บริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวง ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ปิดกั้น แยกจากช่องทางจราจร และไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข 35
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุเกิดขึ้นในขณะยกเสาเข็มขึ้นตอก และตัวปั้นจั่นเสียการทรงตัว จึงล้มลงตามแรงเหวี่ยง ทั้งนี้ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ