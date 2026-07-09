ความหวังใหม่ของสังคมสูงวัย! CPF เผยงานวิจัย ‘เปปไทด์จากเนื้อไก่’ ตัวช่วยสนับสนุนสุขภาพสมองและลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถช่วยสนับสนุนสุขภาพสมองและฟื้นฟูกระบวนการเรียนรู้และความจำให้คงอยู่กับเราและคนที่เรารักได้นานที่สุด? เพราะปัญหาความเสื่อมของสมองและโรคอัลไซเมอร์ได้กลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของคนทั้งโลก รวมถึงประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเด็นสุขภาพนี้จึงถูกนำมาเป็นโจทย์วิจัยชิ้นสำคัญของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เดินหน้าพัฒนาโซลูชันด้านสุขภาพผ่านงานวิจัย ‘สารสกัดเปปไทด์จากเนื้อไก่’ เพื่อส่งต่อความหวังครั้งใหม่ในการดูแลสมองและชะลอความเสื่อมถอยให้แก่คนไทยทุกคน
ดร.สิทธิโชค สินธุสำราญ ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าทีมด้านวิจัยโปรตีน CPF เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่าปัญหาสุขภาพสมองไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในวัยทำงาน ความเครียดที่สะสมโดยไม่รู้ตัว และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เร่งให้สมองเสื่อมถอยเร็วกว่าที่ควร
"ในฐานะบริษัทอาหารที่มีการผลิตเนื้อไก่ครบวงจร เราเริ่มตั้งคำถามว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในมือจะช่วยตอบโจทย์สุขภาพของคนได้แค่ไหน อีกทั้งเนื้อไก่ยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่อุดมด้วยกรดอะมิโนครบถ้วนและไขมันต่ำ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการนี้" ดร.สิทธิโชค กล่าว
โดยกระบวนการพัฒนาใช้เวลานานกว่า 4 ปี ตั้งแต่การคัดเลือกเอนไซม์ที่เหมาะสมและพัฒนาสูตรวัตถุดิบในห้องปฏิบัติการ จนถึงการร่วมมือกับสถาบันวิชาการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ โดยหัวใจสำคัญของนวัตกรรมนี้อยู่ที่กระบวนการสกัด ซุปไก่สกัดทั่วไปในท้องตลาดใช้ความร้อนและความดันสูง ซึ่งให้เปปไทด์ที่มีขนาดและโครงสร้างหลากหลาย ควบคุมได้ยาก ขณะที่ CPF เลือกใช้ เทคโนโลยี Enzymatic Hydrolysis หรือการย่อยด้วยเอนไซม์จำเพาะ เพื่อให้ได้โมเลกุลเปปไทด์ที่มีขนาดเล็ก สม่ำเสมอ และมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ตรงเป้าหมายมากกว่า
ผศ.ดร.กิติพงษ์ พรมโย อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หนึ่งในคณะผู้วิจัย ให้ความเห็นว่า "ผลที่ได้จากการทดลองทางคลินิก แสดงให้เห็นว่าเปปไทด์จากเนื้อไก่มีศักยภาพในการสนับสนุนสุขภาพสมองผ่านหลายกลไกพร้อมกัน ทั้งการลดโปรตีนพิษ การต้านอนุมูลอิสระ และการลดการอักเสบ ซึ่งล้วนเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกับการดำเนินของโรคอัลไซเมอร์"
รู้จัก Innoweness Peptide Shot: จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์จริงบนชั้นวาง
นวัตกรรมเปปไทด์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้ถูกต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์จริงในชื่อ "Innoweness Peptide Shot" เครื่องดื่มเปปไทด์สายสั้นขนาด 100 มล. ที่ผสานสารอาหารสำคัญ 10 ชนิด พร้อมวิตามิน B12 เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบประสาท โดยตัวผลิตภัณฑ์ออกแบบมาให้เปปไทด์ดูดซึมได้เร็ว ตรงจุด และสะดวกต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน
เปปไทด์ชีวภาพจากเนื้อไก่ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพสมองในหลายมิติ โดยมีส่วนช่วย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และจดจำ ผ่านการดูแลสมดุลของปริมาณโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท การลดการอักเสบในระบบประสาท (Neuroinflammation Reduction) และการเพิ่มสมรรถภาพด้านการรับรู้ (Cognitive Boost) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความแข็งแรงของสมองในระยะยาว
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังบ่งชี้ว่าเปปไทด์มีส่วนช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมอง จากการทำงานหนัก และส่งเสริมความกระปรี้กระเปร่าในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพสมองอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของสมองและลดความอ่อนล้าในระหว่างวัน
สำหรับผู้ที่สนใจ Innoweness Peptide Shot วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และ Lotus's go fresh ทั่วประเทศ