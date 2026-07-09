NIA จัด Thailand Medical Innovation Hub – Tech Forum & Hackathon 2026 เปิดเวทีให้แพทย์ นักวิจัย วิศวกร นักพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ สุขภาพ เวลเนสสู่การใช้งานจริง

NIA จัด Thailand Medical Innovation Hub – Tech Forum & Hackathon 2026 เปิดเวทีให้แพทย์ นักวิจัย วิศวกร นักพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ สุขภาพ เวลเนสสู่การใช้งานจริงผ่านเครือข่าย 4 ย่านนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า NIA เดินหน้าขับเคลื่อน
”โครงการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์ประเทศไทย “ หรือ “Thailand Medical Innovation Hub”พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Medical Innovation Hub – Tech Forum & Hackathon 2026 เวทีสำคัญที่จะเชื่อมองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และโจทย์จริงของภาคการแพทย์ เพื่อผลักดันนวัตกรรมด้านการแพทย์ สุขภาพ และเวลเนส สู่การใช้งานจริง โดยความร่วมมือของ 4 ย่านนวัตกรรมการแพทย์ ได้แก่ ย่านนวัตกรรมการแพทย์ศิริราช ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกและย่านนวัตกรรมการแพทย์กังสดาล
“นี่คือความท้าทายของระบบสาธารณสุขยุคใหม่ ในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Thailand Medical Innovation Hub นับเป็นวาระสำคัญที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ให้เกิดขึ้นจริง คือ "การเชื่อมโยงเครือข่ายย่านนวัตกรรม" ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ศูนย์วิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน การประสานความร่วมมือระหว่างย่านนวัตกรรมเหล่านี้ จะช่วยทลายข้อจำกัดในการทำงานแบบแยกส่วน เปิดโอกาสให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากร องค์ความรู้ และฐานข้อมูลที่มีมูลค่า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเร่งผลักดันนวัตกรรมจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงในระบบสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ผอ.NIA กล่าวและว่า
กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ Tech Forum เวทีอัปเดตทิศทาง เทรนด์ และโอกาสใหม่ของนวัตกรรมการแพทย์ จากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ ภาคการแพทย์ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจนวัตกรรม และ Hackathon พื้นที่เข้มข้นสำหรับพัฒนาไอเดียและโซลูชันจาก pain point จริงของระบบสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา พร้อมรับคำปรึกษาด้านเทคนิค การแพทย์ และธุรกิจอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภายในงานยังมีช่วง Grand Pitching, Prototype Demo และ Exhibition เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมอง และเชื่อมต่อโอกาสใหม่กับภาคีในระบบนิเวศนวัตกรรมการแพทย์
ดร.กริชผกา กล่าวอีกว่า Thailand Medical Innovation Hub – Tech Forum & Hackathon 2026 เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย วิศวกร นักพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ นวัตกร และพันธมิตรย่านนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงในระบบสุขภาพไทย NIA เชื่อว่าการเปิดพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์ให้คนจากหลากหลายภาคส่วนได้มาพบกัน ทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกัน จะช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศได้เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น
“โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีของการรับฟังองค์ความรู้ แต่เป็นพื้นที่ของการลงมือทำจริง ที่เชื่อมจากโจทย์จริงของภาคการแพทย์ ไปสู่แนวคิด ต้นแบบ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจจากทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนี้” ดร.กริชผกา ระบุ
สำหรับกำหนดจัดกิจกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์ต่างๆ ประกอบด้วย
•ย่านนวัตกรรมการแพทย์ศิริราช วันที่ 17–19 กรกฎาคม.2569
•ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี วันที่ 4–5 สิงหาคม 2569
•ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569
•ย่านนวัตกรรมการแพทย์กังสดาล วันที่ 28 สิงหาคม 2569 (จัดกิจกรรมเฉพาะ Tech Forum)
กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพและเวลเนส ทุกคน ที่ต้องการอัปเดตองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือมองหาโอกาสในการต่อยอดไอเดียและผลงานสู่การใช้งานจริง
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมได้ตามความสนใจของตนเอง ทั้งในส่วนของ Tech Forum หรือ Hackathon และไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมครบทุกย่าน
ลงทะเบียนได้ที่ https://linktr.ee/thailandmedicalhub2026?utm_source=qr_codeหรือสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ : 02 - 017- 5555 ต่อ 416 หรือติดต่อคุณอัจฉราพรรณ ยอดรัก : 088 - 614 -1908 และคุณนิลาวรรณ มีเดช : 086 – 980 – 6551 Email: atcharaphun@nia.or.th, thailandmedicalhub2026@gmail.com