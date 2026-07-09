งาน Asia Fashion Thailand Show 2026 เปิดอย่างเป็นทางการ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ เชื่อมโยงการค้าแฟชั่นทั่วอาเซียน แบรนด์ ผู้ซื้อ และองค์กรอุตสาหกรรมจาก 8 ประเทศ รวมตัวภายใต้ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
กรุงเทพฯ, 9 กรกฎาคม 2569 - งาน Asia Fashion Thailand Show 2026 เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ โดยรวบรวมผู้ผลิต แบรนด์แฟชั่น และผู้ซื้อจากประเทศจีน ไทย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม และอินเดีย งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–11 กรกฎาคม 2569 โดยมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการจัดหาสินค้าแฟชั่นและการค้าข้ามพรมแดนของภูมิภาคอาเซียน
ภายในงานครอบคลุมอุตสาหกรรมแฟชั่นหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กระเป๋า เครื่องหนัง และอุปกรณ์การเดินทาง, เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม, รองเท้าและวัสดุอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รวมถึงเครื่องสำอางและน้ำหอม พร้อมกิจกรรมเปิดตัวแบรนด์ การนำเสนอเทรนด์แฟชั่น เวทีเสวนาอุตสาหกรรม และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ซึ่งช่วยส่งเสริมการจัดหาสินค้าและความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการค้าสองทางระหว่างจีนและตลาดอาเซียน
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจของไทย ได้แก่ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมมิตรภาพไทย–จีน รวมถึง ดร.ทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานสมาคมเศรษฐกิจไทย–จีน ซึ่งได้ร่วมกล่าวเปิดงานและเน้นย้ำถึงบทบาทของงานในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าแฟชั่นระหว่างไทย จีน และประเทศสมาชิกอาเซียน
นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากองค์กรอุตสาหกรรมชั้นนำของภูมิภาคกว่า 10 แห่งเข้าร่วม อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA), สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย (TCOS), สมาคมผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มเมียนมา (MGMA), สมาพันธ์อุตสาหกรรมรองเท้าแห่งอินเดีย (CIFI), หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) และ สมาคมผู้ค้าปลีกอินโดนีเซีย (APRINDO)
ในปีนี้ คณะผู้จัดงานได้เปิดตัว ตรารับรอง "Asia Fashion Legacy Exhibitor" อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องผู้แสดงสินค้าที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตลาดอาเซียนในระยะยาว โดยการจัดแสดงตรารับรองภายในงานช่วยให้ผู้ซื้อและผู้แทนจากสมาคมต่าง ๆ สามารถระบุผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติความสำเร็จด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน
นายอี้ เฉียง (Mr. Yi Qiang) ประธานบริษัท Guangdong Qiya Exhibition Co., Ltd. และประธานคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า
“ประเทศไทยเป็นประตูสำคัญที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นระหว่างจีนและอาเซียน งานนี้เชื่อมโยงผู้ผลิตคุณภาพกับผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค”
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย Asia Fashion Themed Runway Show (แฟชั่นโชว์), Cosmetics and Fragrance Industry Trend Forum (เวทีเสวนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและน้ำหอม), Dongguan Premium Brands Promotion (กิจกรรมส่งเสริมแบรนด์คุณภาพจากตงก่วน), Myanmar Fashion Industry Sourcing Session (กิจกรรมจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นเมียนมา) และ Asia-Pacific Multinational Brand Economic and Trade Exchange Symposium (เวทีสัมมนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าของแบรนด์ระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ไทย การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Triple G และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจข้ามพรมแดนที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาการแสดงงาน
Asia Fashion Thailand Show 2026 จัดโดย Guangdong Qiya Exhibition Co., Ltd. โดยเปิดต้อนรับผู้ซื้อทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2569
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bitec.co.th/th/event/asia-fashion-thailand-show-2026