MEA เตือนรับมือฝนหนัก 10 - 15 ก.ค.นี้ เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมง

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่อาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง สั่งการเร่งด่วนจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันตกของภาคกลาง และภาคตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2569) ฉบับที่ 2 (118/2569) อาจส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามหลักการจัดการสาธารณภัย
MEA แนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย หากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ ในระดับต่ำที่น้ำอาจท่วมถึง ควรกระทำการย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันที เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ ในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟ หรือโครงสร้างเหล็กใด ๆ ในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหล
หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th