Huawei ICT Competition 2025–2026 ปิดฉากการแข่งขันระดับโลกที่เซินเจิ้นอย่างสวยงาม ตอกย้ำบทบาทเวทีบ่มเพาะบุคลากร AI แห่งอนาคต
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 – หัวเว่ยจัดพิธีปิดและมอบรางวัล Huawei ICT Competition 2025–2026 Global Final ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ปิดฉากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลกที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโครงการ สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
การแข่งขันในปีนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 2,000 แห่ง จากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค สมัครเข้าร่วมกว่า 220,000 คน ก่อนคัดเลือกเหลือ 177 ทีมจาก 49 ประเทศและภูมิภาค ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับโลก
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ Huawei ICT Competition มีทีมที่คว้ารางวัล Grand Prize จำนวน 18 ทีมจาก 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ไนจีเรีย สิงคโปร์ แอลจีเรีย บราซิล อียิปต์ เคนยา และสาธารณรัฐโดมินิกัน จากการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ Practice Competition, Innovation Competition และ Programming Competition
นอกจากนี้ หัวเว่ยยังมอบรางวัลพิเศษเพื่อเชิดชูทีมและบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในหลากหลายด้าน โดย Women in Tech Award มอบให้แก่ 7 ทีมหญิงล้วนจากอาเซอร์ไบจาน ไนจีเรีย เคนยา จีน และบาห์เรน ขณะที่ Green Development Award เป็นของ 2 ทีมจากกานาและจีน โดยนักศึกษาจากจีน 10 คนได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Huawei Future Business Leader Track ส่วนรางวัล Most Valuable Instructor Award มอบให้แก่ผู้ฝึกสอนดีเด่น 16 คนจาก 9 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ขณะที่อีก 6 ทีมจากอียิปต์ บราซิล มาเลเซีย โปแลนด์ และปากีสถาน ได้รับรางวัล ICT Competition Online Popularity Award
พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากผู้แทนทางการทูตจาก 11 ประเทศ ทั้งเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และอัครราชทูตที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากประเทศของตน
นายริชชี่ เผิง (Ritchie Peng) ประธานฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ICT ของหัวเว่ย กล่าวว่า Huawei ICT Competition สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการนำเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าแก่สังคมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมระบุว่า การแข่งขันประเภท Innovation Competition แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันในประเภท Practice และ Programming ต่างแสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างโดดเด่น
เขายังประกาศเปิดตัวการแข่งขันประเภทใหม่ Ascend AI Operator Development Track สำหรับการแข่งขันครั้งถัดไปในประเทศจีน เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนารุ่นใหม่ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน AI ผ่านโจทย์ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม
ด้าน ดร. ชาฟีกา อิสสาค (Shafika Isaacs) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO Institute for Information Technologies in Education) และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและ AI เพื่อการศึกษา กล่าวว่า การพัฒนา AI ในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกย่องผู้เข้าแข่งขันที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาจริง สร้างสรรค์นวัตกรรม และทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงาน หัวเว่ยยังจัดการประชุม AI Accelerating Education Transformation Summit เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในการยกระดับการศึกษา พร้อมเปิดตัว ICT Academy AI Course Solution หลักสูตร AI แบบครบวงจรสำหรับมหาวิทยาลัย และเผยแพร่รายงาน ICT Skills Development Insight Report with Recommendations for Nine Countries of Central Asia & the Caucasus เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียกลางและคอเคซัส
ท่ามกลางการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI การประมวลผล บิ๊กดาต้า และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายประเทศยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทาง Huawei ICT Competition จึงจัดการแข่งขันครอบคลุม 6 ประเภท ได้แก่ Practice, Innovation, Programming, Challenge, Entrepreneur และ Teaching เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สอนจากทั่วโลกได้พัฒนาทักษะทางเทคนิคผ่านการแก้โจทย์จากสถานการณ์จริง ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล และสานต่อพันธกิจของหัวเว่ยในการทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น พร้อมใช้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน