“The Dentistry” เปิดสาขา Central Northville ชูแนวคิด Art & Science ผสานเทคโนโลยีกับการสื่อสารที่เข้าใจผู้รับบริการ

The Dentistry คลินิกทันตกรรมพรีเมียม เปิดตัวสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ ณ เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ พร้อมชูแนวคิด Art & Science ผสานเทคโนโลยีทางทันตกรรมเข้ากับการสื่อสารที่เข้าใจผู้รับบริการ ภายใต้ Brand Promise “Your Best Smile With Complete Peace Of Mind” หรือ “รอยยิ้มที่มั่นใจและสบายใจในทุกขั้นตอน”
The Dentistry พัฒนาแบรนด์ภายใต้แนวคิด “Crafted Technology with Better Human Communication” เพื่อสร้างประสบการณ์การทำฟันที่เข้าใจง่าย ลดความกังวล และทำให้การเข้าคลินิกทันตกรรมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น โดยเลือกเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพของนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ครอบครัว คนทำงาน และผู้ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพแบบองค์รวม
คาแรคเตอร์ของ The Dentistry ถูกพัฒนาผ่าน 3 คีย์เวิร์ดสำคัญ ได้แก่ Bold, Crafted และ Progressive
Bold คือความกล้าที่จะเปลี่ยนภาพจำเดิมของการทำฟัน ให้ไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่ากลัว แต่เป็นการดูแลสุขภาพช่องปากที่เข้าใจง่าย สบายใจ และเข้าถึงได้มากขึ้น
Crafted คือความประณีตในทุกหัตถการ โดยมองว่ารอยยิ้มของแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงให้ความสำคัญกับการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
Progressive คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทีมทันตแพทย์ ทีมบริการ เทคโนโลยี และระบบการดูแล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในทุกขั้นตอน
ทพ.พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ CEO / Founder The Dentistry กล่าวว่า เราเชื่อว่าการทำฟันที่ดีไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากความเข้าใจผู้รับบริการ The Dentistry จึงออกแบบประสบการณ์การรักษาให้ผสานทั้งความแม่นยำของเทคโนโลยี ความประณีตของทีมทันตแพทย์ และการสื่อสารที่ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจในทุกขั้นตอน
The Dentistry ให้ความสำคัญกับแนวคิด Human Touch โดยเน้นการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์และผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการรักษา ลดความกังวล และช่วยให้ผู้รับบริการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการวางแผนการรักษา เช่น การสแกนฟันแบบ 3 มิติ เพื่อประเมินภาพรวมสุขภาพช่องปาก วางแผนการดูแล และออกแบบแนวทางการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
สำหรับบริการในช่วงเปิดสาขา The Dentistry แนะนำโปรแกรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนทำงาน พนักงานออฟฟิศ นักธุรกิจ และผู้ที่มีเวลาจำกัด อาทิ โปรแกรมฟอกสีฟัน โปรแกรมทำความสะอาดช่องปาก และโปรแกรมดูแลสุขภาพฟันเบื้องต้น โดยบางโปรแกรมใช้เวลาไม่นาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรอยยิ้มและสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากการให้บริการด้านทันตกรรม The Dentistry ยังออกแบบพื้นที่ภายในคลินิกให้สะท้อนความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย และทันสมัย ผ่านการตกแต่งด้วยโทนสีเอิร์ธโทนและสีขาว เพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่างจากภาพจำเดิมของคลินิกทันตกรรม พร้อมเปิดประสบการณ์ Private Studio พื้นที่สำหรับถ่ายภาพและจุดเช็กอิน ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การดูแลรอยยิ้มให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น
ในด้านแผนการเติบโต The Dentistry เตรียมขยายสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการรวม 25 สาขา ภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า ทั้งในรูปแบบ Stand Alone และ Flagship Store บนทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมคุณภาพให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ภายในงาน Grand Opening The Dentistry สาขาเซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ มีเซเลบริตี้และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น อาทิ คุณลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, คุณไอซ์ อธิชนัน ศรีเสวก, DJ พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร, คุณจ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย รวมถึงคุณพิมพ์ฟ้า พิชา กุลวราเอกดำรง เจ้าของเพจ “พิมพ์ฟ้ามาโปรด” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ ณ The Dentistry ชั้น 2 เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์
The Dentistry พร้อมส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปากและรอยยิ้มในมิติใหม่ ที่ผสานเทคโนโลยี ความประณีต และการสื่อสารด้วยความเข้าใจ เพราะรอยยิ้มที่ดี ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงาม แต่คือความมั่นใจและความสบายใจในทุกขั้นตอนของการดูแล.
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