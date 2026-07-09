SME D Bank ผนึก `TikTok` ติดอาวุธความรู้ดิจิทัล-AI หนุนธุรกิจ SMEs ขยายตลาดออนไลน์

SME D Bank จับมือ TikTok Thailand ผนึกความร่วมมือต่อเนื่อง พัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ AI ให้ผู้ประกอบการ SMEs เสริมศักยภาพการตลาดออนไลน์ พาเติบโตในยุคดิจิทัล พร้อมจัดสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปี วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ลงนาม ระหว่างนายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และ นางชนิดา คล้ายพันธ์ Director of Public Policy For Southeast Asia ของ TikTok Thailand ความร่วมมือ (MOU) โครงการ“สร้างทักษะ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ยุคดิจิทัล” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ขยายระยะเวลาความร่วมมือเพิ่มเป็น 3 ปี หลังจากได้ลงนามร่วมมือกันครั้งแรก เมื่อปี 2567
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้าน Digital Business และ Digital Marketing ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการจัดกิจกรรมและหลักสูตรสร้างทักษะการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI ในหลากหลายรูปแบบ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบบ Exclusive บริการที่ปรึกษาแนะนำพิเศษจากทีม TikTok Thailand และจัดหลักสูตร e-Learning เรียนรู้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม. เป็นต้น
รวมถึง ได้รับการสนับสนุนเทคนิคและช่องทางนำเสนอสินค้า ผ่านครีเอเตอร์ ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน TikTok Shop, Affiliate Marketing และ Live Commerce ช่วยเสริมศักยภาพการทำตลาด สร้างรายได้เพิ่ม จากการเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
นอกจากนั้น เปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจาก SME D Bank ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3% ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท นำไปช่วยเสริมสภาพคล่อง และยกระดับธุรกิจ ให้สามารถปรับตัวรับตลาดยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สามารถแจ้งความประสงค์ เข้ารับบริการต่างๆ จากความร่วมมือครั้งนี้ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของ SME D Bank เช่น LINE Official Account : SME Development Bank และwww.smebank.co.th เป็นต้น