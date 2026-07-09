“วราวุธ”สั่งปิดโรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่ว ยันไม่มีเด็กนร.ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ตรวจโรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่ว จ.สุพรรณบุรี เผย ไม่มีนร.ได้รับบาดเจ็บรุนแรง สั่งปิดรง.ชั่วคราวแล้ว จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้น
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจโรงงานทำน้ำแข็งที่เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัท บุญวรรณ 2019 จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 ก.ค.69 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่อยู่ในระยะรัศมี 200 เมตรไปจนถึง 1 กิโลเมตร ที่ได้รับผลกระทบ
นายวราวุธ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บรุนแรง แต่ได้รับผลกระทบทางเดินหายใจ มีอาการแสบจมูก ซึ่งจะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น โดยได้กำชับทางโรงงานไปว่าให้ตรวจตราจุดต่างๆ ให้ดี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี ขณะนี้โรงงานดังกล่าวได้ถูกสั่งระงับกิจการชั่วคราวตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 แล้ว เมื่อมีการแก้ไขเสร็จสิ้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจเรียบร้อยแล้วถึงจะอนุญาตให้เปิดทำการใหม่ได้อีกครั้งนี้
“ ฝากถึงทุกโรงงานในทุกพื้นที่ จากนี้อุณหภูมิจะค่อยๆทวีความร้อนเพิ่มมากขึ้น จุดข้อต่อ สายการผลิต จุดรวมไฟฟ้า หม้อแปลงต่างๆ ในโรงงานที่อาจจะเป็นจุดกำเนิดของอุบัติเหตุได้ ขอให้เฝ้าระวังให้ดี อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องมาแก้ไขกัน ขอให้หมั่นตรวจสอบให้ดี และหากในพื้นที่ใดมีโรงงานแปลกๆ เข้ามา หรือมีใครมาทำกิจกรรมต้องสงสัย ขอให้แจ้งมาที่กระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลข 1564 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบ ถ้าไม่ถูกต้องเราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”