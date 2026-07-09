หมอนไม่สะอาด สะเทือนตลาดสุขภาพการนอน! VIRABAC ชูปลอกหมอนเส้นใยนาโนซิงค์ รับกระแสคนไทยตื่นตัวเรื่องเตียงสกปรก

จากไวรัลบนโซเชียล สู่คำถามใหม่ของผู้บริโภค: “สิ่งที่เราแนบหน้าทุกคืน สะอาดพอหรือยัง?” กระแสเรื่อง “หมอน-ที่นอนสกปรก” ที่ถูกแชร์และพูดถึงอย่างหนักบนโซเชียลในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้สร้างเพียงความตกใจหรือเสียงวิจารณ์เท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มกลับมาตั้งคำถามกับสิ่งใกล้ตัวที่สุดในห้องนอน โดยเฉพาะ “หมอน” และ “ปลอกหมอน” ซึ่งเป็นพื้นผิวที่ใบหน้า ผิว เส้นผม และลมหายใจของเราสัมผัสโดยตรงทุกคืน นานเฉลี่ย 6–8 ชั่วโมง
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่า หมอนนุ่มหรือไม่ แต่คือ “หมอนและปลอกหมอนที่เราใช้อยู่ทุกคืน สะอาดพอจริงหรือยัง?”
ในกระแสสุขอนามัยบนเตียง มีการพูดถึงข้อมูลที่ทำให้หลายคนเริ่มกังวลมากขึ้น เช่น หากหมอนหรือปลอกหมอนไม่ได้รับการซักเป็นเวลาหลายสัปดาห์ อาจมีแบคทีเรียสะสมจำนวนมาก โดยมีตัวเลขที่ถูกแชร์ว่าไม่ซัก 4 สัปดาห์ อาจพบแบคทีเรียได้สูงถึง 12 ล้านตัวต่อตารางนิ้ว นอกจากนี้ ร่างกายมนุษย์ยังผลัดเซลล์ผิวทุกวัน โดยมีการอ้างอิงข้อมูลด้านผิวหนังว่า ร่างกายอาจผลัดเซลล์ผิวได้จำนวนมากในแต่ละวัน และเมื่อประเมินเฉพาะบริเวณใบหน้า อาจมีเซลล์ผิวเก่าหลายสิบล้านชิ้นต่อวัน เมื่อรวมกับเหงื่อ ความมัน น้ำลาย ฝุ่น และความชื้น สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นสิ่งสะสมบนปลอกหมอนและหมอนด้านในได้
แม้ตัวเลขเหล่านี้ควรพิจารณาตามบริบทของแต่ละแหล่งข้อมูล แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ หมอนเป็นหนึ่งในของใช้ที่อยู่ใกล้ใบหน้าและลมหายใจมากที่สุดทุกคืน และหมอนด้านในมักทำความสะอาดลึกได้ยากกว่าปลอกหมอนทั่วไป
Sleep Hygiene กำลังกลายเป็นตลาดใหม่ของคนรักสุขภาพ
ในอดีต ผู้บริโภคเลือกเครื่องนอนจากความนุ่ม ความสวย หรือราคาคุ้มค่า แต่หลังจากกระแสสุขอนามัยบนเตียงเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไป ปลอกหมอนอาจไม่ใช่แค่ “ผ้าหุ้มหมอน” อีกต่อไป แต่กำลังถูกยกระดับเป็น “ชั้นสัมผัสสุขอนามัย” ระหว่างผิวหน้า ลมหายใจ และหมอนด้านในที่ทำความสะอาดลึกได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความกังวลเรื่องผิวแพ้ง่าย สิวง่าย กลิ่นอับ ภูมิแพ้ เด็ก ผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่ใส่ใจคุณภาพการนอน ทำให้ตลาด Sleep Hygiene หรือสุขอนามัยการนอน มีโอกาสเติบโตมากขึ้นในกลุ่มสินค้าพรีเมียมเพื่อสุขภาพ
VIRABAC Sleep Guardian ชูเส้นใยนาโนซิงค์ ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย 99.99%
หนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามาตอบโจทย์กระแสนี้คือ VIRABAC Sleep Guardian ปลอกหมอนเทคโนโลยีเส้นใยนาโนซิงค์ ที่วางตำแหน่งสินค้าเป็นมากกว่าปลอกหมอนทั่วไป VIRABAC ถูกออกแบบให้เป็น “ชั้นปกป้องสุขอนามัย” ระหว่างใบหน้า เส้นผม ลมหายใจ และหมอนด้านใน ด้วยเทคโนโลยีเส้นใยนาโนซิงค์ ที่แบรนด์ระบุว่าสามารถช่วยยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้ 99.99%* ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์
จุดเด่นของ VIRABAC ได้แก่
- เทคโนโลยีเส้นใยนาโนซิงค์
- ช่วยยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย 99.99%*
- เป็นชั้นสัมผัสสุขอนามัยระหว่างใบหน้าและหมอนด้านใน
- ช่วยลดโอกาสการสัมผัสสิ่งสะสมจากหมอนด้านในโดยตรง
- เนื้อนุ่ม อ่อนโยน เหมาะกับผิวแพ้ง่าย
- ถอดซักง่าย ใช้งานสะดวก
- เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขอนามัยการนอนของตัวเองและคนในครอบครัว
แนวคิดของ VIRABAC คือ หากหมอนด้านในทำความสะอาดลึกได้ไม่บ่อย แต่เราต้องแนบหน้าอยู่กับหมอนทุกคืน ปลอกหมอนจึงควรเป็นมากกว่าความนุ่มสบาย แต่ควรช่วยสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยระหว่างการนอนด้วย
จากกระแสไวรัล สู่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
กระแส “หมอนสกปรก” อาจเป็นเพียงไวรัลในโลกออนไลน์ แต่สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคต่อเครื่องนอน หลายคนอาจเริ่มจากการซักผ้าปู เปลี่ยนปลอกหมอน หรือทำความสะอาดห้องนอนบ่อยขึ้น แต่สำหรับกลุ่มที่ต้องการยกระดับสุขอนามัยการนอนให้มากกว่าเดิม ปลอกหมอนเทคโนโลยีจึงเริ่มกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
เพราะการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอไป บางครั้งอาจเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่เราแนบหน้าอยู่ทุกคืน
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขอนามัยการนอน
สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้ VIRABAC Sleep Guardian ขณะนี้มีสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านลิงก์นี้เท่านั้น
VIRABAC Sleep Guardian แพ็คคู่รัก 2 ชิ้น ราคาพิเศษเพียง 2,990 บาท (จากราคาปกติ 9,900 บาท)
จำนวนจำกัด เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านลิงก์พิเศษนี้เท่านั้น http://www.virabac.com/provip/SleepWellness
สอบถามเพิ่มเติม LINE ID : @VIRABAC
เพราะการนอนที่ดี อาจไม่ได้เริ่มจากหมอนที่แพงที่สุด แต่อาจเริ่มจาก “ปลอกหมอน” ที่ใส่ใจสิ่งที่สัมผัสใบหน้าและลมหายใจของคุณทุกคืน
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่า หมอนนุ่มหรือไม่ แต่คือ “หมอนและปลอกหมอนที่เราใช้อยู่ทุกคืน สะอาดพอจริงหรือยัง?”
ในกระแสสุขอนามัยบนเตียง มีการพูดถึงข้อมูลที่ทำให้หลายคนเริ่มกังวลมากขึ้น เช่น หากหมอนหรือปลอกหมอนไม่ได้รับการซักเป็นเวลาหลายสัปดาห์ อาจมีแบคทีเรียสะสมจำนวนมาก โดยมีตัวเลขที่ถูกแชร์ว่าไม่ซัก 4 สัปดาห์ อาจพบแบคทีเรียได้สูงถึง 12 ล้านตัวต่อตารางนิ้ว นอกจากนี้ ร่างกายมนุษย์ยังผลัดเซลล์ผิวทุกวัน โดยมีการอ้างอิงข้อมูลด้านผิวหนังว่า ร่างกายอาจผลัดเซลล์ผิวได้จำนวนมากในแต่ละวัน และเมื่อประเมินเฉพาะบริเวณใบหน้า อาจมีเซลล์ผิวเก่าหลายสิบล้านชิ้นต่อวัน เมื่อรวมกับเหงื่อ ความมัน น้ำลาย ฝุ่น และความชื้น สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นสิ่งสะสมบนปลอกหมอนและหมอนด้านในได้
แม้ตัวเลขเหล่านี้ควรพิจารณาตามบริบทของแต่ละแหล่งข้อมูล แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ หมอนเป็นหนึ่งในของใช้ที่อยู่ใกล้ใบหน้าและลมหายใจมากที่สุดทุกคืน และหมอนด้านในมักทำความสะอาดลึกได้ยากกว่าปลอกหมอนทั่วไป
Sleep Hygiene กำลังกลายเป็นตลาดใหม่ของคนรักสุขภาพ
ในอดีต ผู้บริโภคเลือกเครื่องนอนจากความนุ่ม ความสวย หรือราคาคุ้มค่า แต่หลังจากกระแสสุขอนามัยบนเตียงเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไป ปลอกหมอนอาจไม่ใช่แค่ “ผ้าหุ้มหมอน” อีกต่อไป แต่กำลังถูกยกระดับเป็น “ชั้นสัมผัสสุขอนามัย” ระหว่างผิวหน้า ลมหายใจ และหมอนด้านในที่ทำความสะอาดลึกได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความกังวลเรื่องผิวแพ้ง่าย สิวง่าย กลิ่นอับ ภูมิแพ้ เด็ก ผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่ใส่ใจคุณภาพการนอน ทำให้ตลาด Sleep Hygiene หรือสุขอนามัยการนอน มีโอกาสเติบโตมากขึ้นในกลุ่มสินค้าพรีเมียมเพื่อสุขภาพ
VIRABAC Sleep Guardian ชูเส้นใยนาโนซิงค์ ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย 99.99%
หนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามาตอบโจทย์กระแสนี้คือ VIRABAC Sleep Guardian ปลอกหมอนเทคโนโลยีเส้นใยนาโนซิงค์ ที่วางตำแหน่งสินค้าเป็นมากกว่าปลอกหมอนทั่วไป VIRABAC ถูกออกแบบให้เป็น “ชั้นปกป้องสุขอนามัย” ระหว่างใบหน้า เส้นผม ลมหายใจ และหมอนด้านใน ด้วยเทคโนโลยีเส้นใยนาโนซิงค์ ที่แบรนด์ระบุว่าสามารถช่วยยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้ 99.99%* ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์
จุดเด่นของ VIRABAC ได้แก่
- เทคโนโลยีเส้นใยนาโนซิงค์
- ช่วยยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย 99.99%*
- เป็นชั้นสัมผัสสุขอนามัยระหว่างใบหน้าและหมอนด้านใน
- ช่วยลดโอกาสการสัมผัสสิ่งสะสมจากหมอนด้านในโดยตรง
- เนื้อนุ่ม อ่อนโยน เหมาะกับผิวแพ้ง่าย
- ถอดซักง่าย ใช้งานสะดวก
- เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขอนามัยการนอนของตัวเองและคนในครอบครัว
แนวคิดของ VIRABAC คือ หากหมอนด้านในทำความสะอาดลึกได้ไม่บ่อย แต่เราต้องแนบหน้าอยู่กับหมอนทุกคืน ปลอกหมอนจึงควรเป็นมากกว่าความนุ่มสบาย แต่ควรช่วยสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยระหว่างการนอนด้วย
จากกระแสไวรัล สู่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
กระแส “หมอนสกปรก” อาจเป็นเพียงไวรัลในโลกออนไลน์ แต่สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคต่อเครื่องนอน หลายคนอาจเริ่มจากการซักผ้าปู เปลี่ยนปลอกหมอน หรือทำความสะอาดห้องนอนบ่อยขึ้น แต่สำหรับกลุ่มที่ต้องการยกระดับสุขอนามัยการนอนให้มากกว่าเดิม ปลอกหมอนเทคโนโลยีจึงเริ่มกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
เพราะการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอไป บางครั้งอาจเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่เราแนบหน้าอยู่ทุกคืน
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขอนามัยการนอน
สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้ VIRABAC Sleep Guardian ขณะนี้มีสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านลิงก์นี้เท่านั้น
VIRABAC Sleep Guardian แพ็คคู่รัก 2 ชิ้น ราคาพิเศษเพียง 2,990 บาท (จากราคาปกติ 9,900 บาท)
จำนวนจำกัด เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านลิงก์พิเศษนี้เท่านั้น http://www.virabac.com/provip/SleepWellness
สอบถามเพิ่มเติม LINE ID : @VIRABAC
เพราะการนอนที่ดี อาจไม่ได้เริ่มจากหมอนที่แพงที่สุด แต่อาจเริ่มจาก “ปลอกหมอน” ที่ใส่ใจสิ่งที่สัมผัสใบหน้าและลมหายใจของคุณทุกคืน