กลุ่มธุรกิจอาหาร ไทยเบฟ เดินหน้าสร้างการเติบโต พร้อมขยายศักยภาพอาหารสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก

กลุ่มธุรกิจอาหารในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งยกระดับศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ผ่านสองกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ “Reach Competitively” การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น มีคุณค่า และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และ “Digital for Growth” การนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ รองรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจอาหารในเครือไทยเบฟ ยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอาหารไทยในตลาดโลก ผ่านการผสานจุดแข็งด้านรสชาติแบบเอเชียน คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ และเราเชื่อว่าอาหารไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาประสบการณ์รสชาติใหม่ ๆ และให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายควบคู่กับคุณภาพ ซึ่งการเข้าร่วมงาน ‘ไทยเฟ็กซ์’ ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของแบรนด์อาหารไทย พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ”
โดยล่าสุด กลุ่มธุรกิจอาหารในเครือไทยเบฟ ยังได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา โดยมุ่งนำเสนอจุดแข็งของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ทั้งด้านรสชาติ คุณภาพ ความสะดวกสบาย และความแตกต่างด้านนวัตกรรมอาหาร
ภายในงานยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ส่งออก “โอโยชิ อีทโตะ” (OYOSHI EATO) ที่สะท้อนเอกลักษณ์รสชาติเอเชียนอินสไปร์สสู่ตลาดโลก ผ่านผลิตภัณฑ์ “โอโยชิ อีทโตะ มินิ พัฟเฟลตส์” ขนมแป้งทอดกรอบไส้หวานสไตล์พรีเมียม ที่หยิบยกเสน่ห์ของผลไม้ไทยและเมนูขนมหวานยอดนิยมของไทยมาต่อยอดในรูปแบบสแน็กสมัยใหม่ กับ 4 รสชาติใหม่ ได้แก่ มะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วง ทุเรียน และข้าวเหนียวทุเรียน ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคต่างชาติที่ชื่นชอบรสชาติแบบไทย ๆ สามารถรับประทานเป็นของว่าง หรือจับคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรดได้ในทุกช่วงเวลา สะท้อนแนวโน้มการเติบโตของตลาด Premium Snacking ในหลายประเทศทั่วโลก
ขณะเดียวกัน ยังคงเดินหน้าขยายการเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดที่มี Premium Price Point สูง และผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความแปลกใหม่ และอัตลักษณ์ของอาหารเอเชีย ผ่านการขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้ง “โอโยชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า สยาม เอสเซ็นซ์” ที่นำเสนอเมนูอาหารไทยยอดนิยมในรูปแบบเกี๊ยวซ่า รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าต้นตำรับญี่ปุ่น ซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ
ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจอาหารในเครือไทยเบฟ ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารคุณภาพ พร้อมผลักดันศักยภาพอาหารไทยสู่เวทีโลก ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผสานเอกลักษณ์รสชาติแบบไทยเข้ากับแนวคิดอาหารสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระดับสากลต่อไป