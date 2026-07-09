ผู้บริหารสูงสุดของ Classeum เยี่ยมชม Thomas Clinic แลกเปลี่ยนมุมมองเทรนด์ความงามและสกินแคร์ไทย

คุณ Ju Sung Jin ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารของ Classeum ผู้ผลิตและพัฒนาเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สกินแคร์ชั้นนำจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมความงาม และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม Thomas Clinic คลินิกสุขภาพและความงาม ภายใต้การดูแลของ พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร (คุณหมอแยม)
ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมความงาม พฤติกรรมผู้บริโภค และการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของคนไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความงามที่ตอบโจทย์ตลาดในอนาคต นอกจากนี้ คุณ Ju Sung Jin ยังได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจาก Classeum ให้แก่ พญ.รุ่งไพลิน เพื่อเป็นของที่ระลึกและสำหรับการศึกษาผลิตภัณฑ์อีกด้วย
การเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Tour ของคุณ Ju Sung Jin ซึ่งมุ่งเดินทางเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และศึกษาตลาดความงามในแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการวางแผนการเดินทาง การประสานงาน และการอำนวยความสะดวกตลอดโครงการในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจให้ บริษัท วีลักซ์ทริป จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณซังวอน มูน (Sangwon Moon) เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานอย่างครบวงจร เพื่อให้การเยือนครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ