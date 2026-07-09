Thailand Content Market เตรียมเปิดเวทีการค้า ดันผู้ประกอบการธุรกิจคอนเทนต์ไทยบุกตลาดโลก

กรุงเทพฯ – ธุรกิจคอนเทนต์ไทยกำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก ทั้งซีรีส์ เกม แอนิเมชัน และ IP สร้างสรรค์ต่าง ๆ ล้วนเป็นที่ต้องการในตลาดนานาชาติ กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เตรียมเปิดเวทีแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1-2 และชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตลอด 3 วันเต็มที่รวมความรู้ โอกาสธุรกิจ และแรงบันดาลใจไว้ในที่เดียว โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ กิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปหลากหลายหัวข้อที่ออกแบบมาเพื่อคนทำคอนเทนต์โดยเฉพาะ อาทิ
• AI in Animation: อนาคตของแอนิเมชันในยุค AI โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันจากฝรั่งเศส Quentin Auger, Ambassador of Creative Machines และ Co-founder & Head of Innovation, DADA! ANIMATION
• ส่องทิศทางตลาดลิขสิทธิ์จีน: โอกาสและแนวทางการเติบโตของ IP ไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์จากจีน Gary Li, Deputy Secretary General, China Toy and Juvenile Products Association
• บทเรียนจากเกาหลี: ทางรอดของ TV และ OTT ไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีและการร่วมมือในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์นำเสนอผลงานต่อนักลงทุ ผู้ซื้อ และพันธมิตรธุรกิจระดับนานาชาติโดยตรง ซึ่งงานนี้ไม่ใช่ เพียงการนำเสนองาน แต่คือจุดเริ่มต้นของการเจรจาธุรกิจจริง รวมถึงสินค้าและกิจกรรมสุดพิเศษ และโอกาสใกล้ชิดศิลปิน ดารา และนักร้องชื่อดัง จากผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำ อาทิ GMMTV, ONE31, ONED, CHANGE และ BEC (ช่อง 3) พร้อมศิลปินจากจีนและเกาหลี
งาน Thailand Content Market จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1-2 และชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมฟรี ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandcontentmarket.com