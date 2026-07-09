เปิดรับอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาเป็นกก.สรรหาเป็นกก.กกพ.

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 4 คน ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 จึงต้องดำเนินกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมายกำหนด
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการคัดเลือก จึงขอเชิญชวนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 23 กรกฎาคม 2569
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ เป็นองค์ประกอบสำคัญของคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีบทบาทในการร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อันจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบด้าน และสะท้อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงขอเชิญชวนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2569 ณ สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ www.erc.or.th ก่อนดำเนินกระบวนการลงคะแนนคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป