“พิพัฒน์” ตั้งคณะ กก.ยกระดับมาตรฐานสนามบิน AOT “ภัทรพงศ์” นั่งรองประธานฯ สั่งตรงคุมเข้มความปลอดภัย

“พิพัฒน์” ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานสนามบิน AOT มี รมช.คมนาคม “ภัทรพงศ์” นั่งรองประธานฯ สั่งตรงคุมเข้มบริการ-เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงขึ้นระดับสากล
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 1115/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการให้บริการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย ของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หรือ ทอท. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของสนามบินไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาค
โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค จึงจำเป็นต้องยกระดับการให้บริการ (Service) การดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นด้านการบินพลเรือนของประเทศ
สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าวมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ และ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำกับดูแลด้านอากาศ เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิน และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รวมกว่า 20 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการให้บริการ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสนามบินไทย รวมถึงสามารถเชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป