หงส์ไทย สาขาสุพรรณบุรี จัดโครงการ “หงส์ไทย ปันสุข แจกโรงทาน สานสายใยชุมชน” ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานด้านสุขภาพ มอบบริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมแจกสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชน
บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี) จัดโครงการ “หงส์ไทย ปันสุข แจกโรงทาน สานสายใยชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 ณ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แบ่งปันสุขภาพ แบ่งปันโอกาส และแบ่งปันความห่วงใยสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาควิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย
ภายในงานช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน
บริการตรวจสุขภาพฟรี จาก 5 หน่วยงานพันธมิตร
1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบ่อสุพรรณ พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์
ให้บริการตรวจสุขภาพ ได้แก่
• ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (FIT Test)
• ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test
• ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535
• บริการแพทย์แผนไทย พอกเข่าด้วยยาสมุนไพร
2. โรงเรียนภัทรเวชสยามแผนไทย
นำคณะแพทย์อาสา เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ประชาชน ประกอบด้วย
• จุดคัดกรองและลงทะเบียน
• จุดตรวจสุขภาพเบื้องต้น
• จุดบริการแพทย์แผนไทย
• จุดรับยาและจ่ายยา
• จุดนวดผ่อนคลายและส่งเสริมสุขภาพ
3. สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
ร่วมให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย
• การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย
• การจ่ายยาสมุนไพรไทย (สาขาเวชกรรมไทย และเภสัชกรรมไทย)
• การนวดไทยปรับสมดุลสุขภาพ
• ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
4. ทีมอาสาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (กลุ่มแพทย์แผนไทย)
ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมพิเศษ ได้แก่
- แช่มือ แช่เท้า
- อาหารเป็นยา
- หัตถการพอกตา
5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจวัดสายตา ให้บริการวัดสายตา และแจกแว่นสำหรับผู้ที่สายตายาว จำนวน 1,000 ชิ้น
ทั้งนี้ หงส์ไทยยังได้ มอบสิ่งของจำเป็น 9 รายการ แก่ประชาชน ในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด จะจัดกิจกรรมโรงทานแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
1. ข้าวสารถุงละ 5 กิโล 1,000 ถุง น้ำมันพืช 1,000 ขวด
2. มาม่า ลังละ 30 ห่อ 1,000 ลัง ปลากระป๋อง 6,000 กระป๋อง
3. เกลือ 1 แถว 12 ห่อ ไข่ไก่ 1 แผง 30 ฟอง 1,000 แผง
4. น้ำตาลทราย 1,000 ถุง น้ำปลา 1,000 ขวด น้ำพริก 6,000 กระปุก
(ลงทะเบียนช่วงเช้า แจกช่วงบ่าย จำนวน 1,000 ชุด)
โดยหงส์ไทย ยังคงเดินหน้า สานต่อภารกิจ “เติบโตไปพร้อมชุมชน” คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้ง บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า
"หงส์ไทยเชื่อว่าการเติบโตขององค์กรต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคม โครงการ 'หงส์ไทย ปันสุข แจกโรงทาน สานสายใยชุมชน' จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะตอบแทนชุมชนที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เราได้เปิดบ้านต้อนรับประชาชน พร้อมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ การแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราหวังว่ากิจกรรมเล็ก ๆ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพที่ดี สร้างรอยยิ้ม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน"
บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ขอเชิญประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี ร่วมพิธีทำบุญ และร่วมกิจกรรมโรงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 ณ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี