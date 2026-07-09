น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่ หลังฝนตกหนัก"นายกฯ-พิพัฒน์"รุดตรวจกลางดึก

ฝนถล่มหนัก! เกิดน้ำรั่วเข้าอุโมงค์
รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง "นายกฯ-พิพัฒน์"รุดดูสถานการณ์ เผยงานสัญญา 4 มี ยูนิค เป็นผู้รับเหมาเบื้องต้นควบคุมได้แล้ว
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงค่ำของ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่
โดย เวลาประมาณ 23.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วน และในเวลา ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรี ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน
โดยมีนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
สำหรับจุดก่อสร้างบริเวณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ–ดาวคะนอง ดำเนินงานโดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(UNIQ) วงเงิน 14,982 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขุดเจาะอุโมงค์และสร้างกำแพงกันดิน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น สถานการณ์ยังอยู่ในภาวะปกติและสามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ รฟม. และผู้รับเหมาดำเนินการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดรอบด้าน พร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินมาตรการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์ ความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงแผนการก่อสร้างโครงการ
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้กระทรวงคมนาคมทราบเป็นระยะ และย้ำว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องยึดหลักมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการในอนาคต