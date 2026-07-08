“พิพัฒน์”รับฟังปัญหา”คนพังงา” ด้านทช.เร่ง“สะพานเกาะคอเขา” ชาวบ้านรอ 20 ปีใกล้เป็นจริง

"พิพัฒน์”เปิดกระทรวงฟังเสียงคนพังงา ระดมคมนาคมทุกโหมดแก้ปัญหาจากพื้นที่จริง ส่งข่าวดีเร่งเดินหน้า“สะพานเกาะคอเขา” อำเภอตะกั่วป่า ที่ชาวบ้านรอ 20 ปี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ กระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นาย เลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการโรงแรม ภาคเอกชน และผู้แทนจากพื้นที่ เข้าพบเพื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา พร้อมระดมหน่วยงานคมนาคม ร่วมรับฟังและหาทางออก ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ระบบขนส่งสาธารณะ และโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม หารือ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งเผชิญปัญหาจริง ได้พูดคุยโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบโจทย์ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ซึ่งคนในพื้นที่รู้ปัญหาดีที่สุด เป็นการรับฟังความเห็นให้ครบถ้วน และนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานั่งโต๊ะเดียวกัน เพื่อดูว่าเรื่องใดทำได้ทันที เรื่องใดต้องศึกษาเพิ่มเติม และเรื่องใดต้องเร่งปลดล็อคให้ประชาชน
สำหรับ จังหวัดพังงามีศักยภาพสูง ทั้งธรรมชาติระดับโลก ธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวทางทะเล แต่ยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมากกว่าพักค้างคืน กระทรวงคมนาคมจึงต้องมองพังงาไม่ใช่แค่จังหวัดรอง แต่เป็นจุดเชื่อมสำคัญของอันดามัน เชื่อมภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านระบบคมนาคมทั้งถนน ท่าเรือ สนามบิน และขนส่งสาธารณะ
ด้าน นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า ภาคเอกชนและประชาชนต้องการเห็นพังงาพัฒนาจาก “พื้นที่ผ่านทาง” ไปสู่จุดหมายปลายทางและศูนย์กลางเชื่อมต่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน โดยได้นำเสนอประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเร่งท่าอากาศยานอันดามัน การพัฒนาเส้นทางและสะพานเกาะคอเขา การผลักดัน Seaplane เพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ต–เขาหลัก–พังงาในราคาที่เป็นธรรม และการเพิ่มศักยภาพการเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
หากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มการเข้าถึง เพิ่มคืนพัก กระจายรายได้สู่โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชน ทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามัน
ทั้งนี้ นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รายงานความคืบหน้าโครงการถนนและสะพานเชื่อมเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนรอคอยมากว่า 20 ปี โดยปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ ทั้งการลงพื้นที่จัดทำ EIA และเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนออกแบบรายละเอียดเชิงลึกหลัง EIA แล้วเสร็จ โดยคาดว่ากระบวนการ EIA จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2570
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะข้อเสนอของชาวบ้านที่ต้องการให้สะพานสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพและพื้นที่หลบภัยกรณีเกิดสึนามิ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้นำไปประกอบการออกแบบ ให้รองรับทั้งรถยนต์และประชาชนที่ต้องอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ยังสนับสนุนแนวคิดพัฒนาเกาะคอเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยว Low Carbon โดยให้ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันวางแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV บนเกาะ เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และยกระดับเกาะคอเขาเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ และ ย้ำว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมรับฟังเสียงประชาชนและภาคเอกชนในทุกภูมิภาค เพราะโครงสร้างพื้นฐานที่ดี คือโครงการที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริง สร้างโอกาสให้พื้นที่ เพิ่มคุณภาพชีวิต รายได้ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน