เปิดตัว “The 1 Insure | gettgo” ประกันออนไลน์บน The 1 App

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 จับมือ gettgo เปิดตัว “The 1 Insure | gettgo” คัดสรรประกันออนไลน์ที่ใช่เติมเต็มไลฟ์สไตล์บน The 1 App พร้อมรับคะแนน The 1 ถึง 3 เท่า ทุกกรมธรรม์
The 1 ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย และ Top 5 ของเอเชีย เปิดตัว The 1 Insure | gettgo โดยผนึกกำลังกับ gettgo โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ ภายใต้ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อส่งมอบบริการประกันออนไลน์ที่คัดสรรให้เหมาะกับความต้องการของสมาชิก ครอบคลุม 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันรถยนต์ระยะสั้น ให้เลือกความคุ้มครองได้สะดวกบน The 1 App พร้อมรับคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่า ทุกกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ความร่วมมือครั้งนี้ผสานจุดแข็งของ The 1 ในฐานะศูนย์กลางที่เชื่อมโยงสมาชิกกับบริการจากพาร์ตเนอร์ เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมประกันออนไลน์ของ gettgo เพื่อขยายทางเลือกด้านความคุ้มครองที่เข้าถึงง่าย และยกระดับประสบการณ์การใช้งานบน The 1 App ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น
นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ Head of Business บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “The 1 มุ่งมั่นขับเคลื่อน Ecosystem สู่การเป็น ‘Center of Life Platform’ ที่ตอบโจทย์ทุกมิติการใช้ชีวิตของสมาชิก โดยความร่วมมือกับ gettgo ผ่าน ‘The 1 Insure | gettgo’ ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับการเข้าถึงประกันออนไลน์ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วแล้ว ยังพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่ออกแบบมาเพื่อสมาชิก The 1 โดยเฉพาะ ครบจบในแอปเดียว”
นายวรวัฒน์ โรจน์รังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด กล่าวว่า "gettgo มุ่งมั่นที่จะทำให้การซื้อประกันเป็นเรื่องง่าย และอยากให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงสำหรับทุกคนและทุกครอบครัว ดังนั้น การร่วมมือกับ The 1 Insure จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงประกันได้สะดวก ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนไทย เราหวังว่าจะช่วยให้การเริ่มต้นวางแผนบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องง่ายและเกิดขึ้นได้ในทุกวัน"
พิเศษสมาชิก The 1 สามารถเลือกซื้อประกันออนไลน์ The 1 Insure | gettgo บน The 1 App พร้อมรับคะแนน The 1 3 เท่า ทุกกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
The 1 Insure | gettgo คัดสรรประกันออนไลน์สำหรับการใช้ชีวิตในหลากหลายโอกาส ได้แก่ ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันรถยนต์ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้
1. ประกันเดินทาง (Travel Insurance)
• เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 99 บาท*
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท*
• คุ้มครองกรณีสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย*
• คุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือพลาดเที่ยวบิน*
2. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
• สมัครออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
• ใช้บริการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องสำรองจ่าย กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
• รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน*
• เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 162 บาทต่อเดือน*
3. ประกันรถยนต์ระยะสั้น (Short-term Car Insurance)
• เลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ 30, 90 หรือ 180 วัน
• เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 617.18 บาท (แผน 30 วัน)*
• ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess/Deductible)