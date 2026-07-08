เปิดวิสัยทัศน์ “ธิติวัจน์” จากความท้าทายสู่ “ระบบที่พิสูจน์แล้ว”

ในโลกของการลงทุน ยุคสมัยมักจะคัดกรอง “ผู้เล่น” อยู่เสมอ เรามักเห็นผู้คนมากมายกระโดดเข้าสู่ตลาดทุนด้วยความหวังที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว หลายคนเข้ามาพร้อมกระแส และหลายคนก็ห่างหายไปจากวงการเมื่อกระแสนั้นจางลง แต่สำหรับ คุณเบียร์-ธิติวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง Founder & CEO ของ Indy Trader Company Limited กลับเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่ต่างออกไป ไม่ใช่การไล่ล่าผลตอบแทนระยะสั้น แต่คือการเดินหน้าอย่างมั่นคงด้วยวินัยและแผนที่ชัดเจน ‘ระบบ’ และ ‘วินัย’ จนเดินทางมาถึงปีที่ 11 ในวงการ
จากความท้าทายสู่ “ระบบที่พิสูจน์แล้ว”
ความสำเร็จระดับร้อยล้านหรือพอร์ตการลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืน ไม่เคยถูกสร้างขึ้นได้ภายในวันเดียว และไม่มีทางเกิดขึ้นจากความบังเอิญ เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นเดินทางเมื่อกว่า 11 ปีก่อน วงการเทรดในเวลานั้นยังไม่ได้เปิดกว้างและมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์และลงทุนมากมายเท่าในปัจจุบัน ข้อมูลในตลาดเต็มไปด้วยความผันผวน และยากที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริง การจะยืนหยัดอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคนั้น จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้จากความผิดพลาดจริง เจ็บจริง และเรียนรู้จริง
ตลอด 11 ปีในวงการเทรด ที่ต้องผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาทุกรูปแบบ เผชิญหน้ากับทั้งสภาวะตลาดขาขึ้นสุดขีดที่สร้างความชะล่าใจ และช่วงที่ตลาดปรับตัวลงอย่างหนัก ประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้ง สิ่งเหล่านั้นทำให้ตระหนักได้ว่า สิ่งที่จะทำให้บุคคลหนึ่งประสบความสำเร็จในตลาดทุนระยะยาวได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่ “โชคชะตา” ไม่ใช่การคาดเดาอย่างไร้ทิศทาง แต่มันคือ “ระบบที่พิสูจน์แล้ว” ระบบที่มีข้อมูลและสถิติรองรับ ตลอดจนการบริหารจัดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเฉียบขาด
การเทรดให้รอดและเติบโตในระยะยาว ไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคแบบนักพนัน แต่มันคือการบริหารธุรกิจประเภทหนึ่งที่คุณต้องรู้ต้นทุน รู้ความเสี่ยง และมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด ถ้าเราไม่มีระบบที่ชัดเจน ต่อให้ได้กำไรวันนี้ วันหน้าตลาดก็เอาคืนไปอยู่ดี
แนวคิดการลงทุนระยะยาว
เมื่อพูดถึงแนวคิดหลักที่ใช้ในการบริหารพอร์ตลงทุน ได้ข้อสรุปแนวทางสำคัญไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ วินัยที่ต้องมาก่อนเทคนิค เพราะความสำเร็จในการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสูตรลับ แต่ขึ้นอยู่กับการควบคุมอารมณ์และทำตามแผนอย่างมีระบบ โดยเฉพาะในวันที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังเป็นเกราะสำคัญที่ช่วยปกป้องเงินทุน ผ่านการวางสัดส่วนความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้พอร์ตสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
และอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญคือ การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพราะความสำเร็จไม่ได้วัดจากผลลัพธ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่คือการส่งต่อคุณค่าให้ผู้อื่น นี่จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง Indy Trader Academy เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์กว่า 11 ปี และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่
วิสัยทัศน์ที่มากกว่าธุรกิจ สู่คอมมูนิตี้ที่จริงใจ
ในฐานะ CEO ไม่ได้มอง Indy Trader เป็นเพียงสถาบันสอนเทรดทั่วไป แต่วางเป็น “พื้นที่ที่นักลงทุนสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมั่นใจ” ของนักลงทุนไทย
ตลอดเวลาที่ผ่านมา Indy Trader เติบโตด้วยความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นหลัก ด้วยการแบ่งปันความรู้แบบที่ตรงไปตรงมา และไม่ใช่การการันตีกำไรเกินจริง แต่ยึดการถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงทางสถิติ
เรื่องราวที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีว่า ความสำเร็จในโลกการลงทุนไม่ได้วัดกันที่ความเร็ว แต่อยู่ที่ว่าใครจะเดินได้นานและมั่นคงกว่ากัน 11 ปีที่ผ่านมากับตลาดทุนไทย คือเครื่องการันตีชั้นดีถึงวิสัยทัศน์และการเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการนักลงทุน