สบพ.เจาะเสาเอกก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ระยะที่ 2 เพิ่มพื้นที่โรงเก็บเครื่องบิน

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเจาะเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน (ระยะที่ 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูการบิน และเจ้าหน้าที่ สบพ. ร่วมพิธี
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรในแวดวงการบินและการศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีอย่างพร้อมเพรียง อาทิ ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ 509 กองทัพอากาศ, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, ศูนย์ฝนหลวง หัวหิน, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินในระยะที่ 2 เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาในระยะที่ 1 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่โรงเก็บเครื่องบิน ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องบินและซ่อมบำรุง (Hangar) อาคาร B1 และ B3 การปรับปรุงอาคารโรงเก็บเครื่องบินเดิม อาคาร B2 และ B4 รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ถนน ระบบระบายน้ำ งานภูมิทัศน์ และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รองรับการเพิ่มจำนวนอากาศยานฝึกบินในอนาคต และยกระดับศักยภาพของศูนย์ฝึกการบินให้สามารถผลิตนักบินและบุคลากรด้านการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO