ขบ.ลดค่าโดยสารรถบขส.-รถร่วมฯ ลง 3 ส.ต./กม. เริ่ม 11 ก.ค. 69

กรมการขนส่งทางบก ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ลง 3 สต./ กม./ที่นั่ง หลังน้ำมันดีเซลลงมาที่ 34.94 บาทต่อลิตร เริ่ม 11 ก.ค. 69 ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลน้ำมันลง ค่าโดยสารต้องลดตาม
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
โดยช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาน้ำมันได้มีการปรับตัวลดลง ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร โดยวันนี้ (วันที่ 8 กรกฎาคม 2569) คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) ได้มีมติให้ปรับลด อัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด 2 (กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) ลง 3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่ง เช่น เดินทาง 100 กิโลเมตร ปรับลง 3 บาทต่อที่นั่ง ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้
สำหรับการปรับลดราคาค่าโดยสารในวันนี้ ได้พิจารณาจาก สูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีค่าพลังงาน (Energy Index) และค่าจ้างแรงงาน ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสม สะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริง และสามารถจัดการเดินรถได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการดูแลและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจ ผันผวน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สร้างความปลอดภัยในการเดินทางและลดความแออัดของสภาพจราจร
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวก ควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน