พลังงานแจงลดราคาน้ำมัน 2.50บาท/ลิตร ดึงเงินส่วนเกินโรงกลั่นมาปรับลด 1.4 บาท/ลิตร มีผล 9-29ก.ค.69

“พงศ์พล” โฆษกกระทรวงพลังงาน(ฝ่ายการเมือง) ชี้แจงการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มราว 2.5 บาท/ลิตร ส่วนหนึ่งมาจากการดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่น มาปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล 1.40บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 9-29 ก.ค.69
นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงพลังงาน (ฝ่ายการเมือง) โพสต์ผ่านFBชี้แจงกรณีมีการตั้งคำถามว่ามติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีก ณ สถานีบริการน้ำมันลงลิตรละ 2.50บาท สุดท้ายเป็นการใช้เงินประชาชนอยู่ดีว่า คำตอบคือ ดูประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่วันนี้ (8ก.ค.) ไม่ใช่การเพิ่มภาระกองทุนน้ำมันเพียงอย่างเดียว อย่างที่นักการเมืองไทยมืออาชีพ วิจารณ์กันสนุกปาก
แต่คือการที่ รมว.พลังงาน ใช้อำนาจตาม พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 จากนายกฯ ลดค่าการกลั่น ด้วยการดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่น สำหรับดีเซลออก 1.4 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 9ก.ค. 2569 ถึง 29 ก.ค.2569
เมื่อประกอบกับการมติ กบง. เมื่อวานนี้ (7 ก.ค.) ว่าด้วยเรื่องการกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ส่งผลให้กลุ่มดีเซล ราคาลดลงรวม 2.56 บาท/ลิตร และกลุ่มเบนซิน 2.51 บาท/ลิตร
รายละเอียดทั้งหมดปรากฏอย่างเป็นทางการในประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
ดังนั้น หากจะอธิบายว่าการลดราคาครั้งนี้เกิดจาก "กองทุนน้ำมันอย่างเดียว" จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ที่รมว.เอกนัฏ และทีมกระทรวงพลังงานได้สุดซอยแก้ปัญหาเพื่อปชช.