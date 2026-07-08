“ไทย – ญี่ปุ่น”ลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือ”คมนาคม”จ่อเพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพ- นาโกยา

“พิพัฒน์” ลงนาม MOU ไทย - ญี่ปุ่น ยกระดับความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม พร้อมหนุนเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบิน"ไทย - นาโกยา"
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับนายโอมูระ ฮิเดอากิ (Mr. OHMURA Hideaki) ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น และนายโอตากะ มาซาโตะ (H.E. Mr. OTAKA Masato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือและร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและจังหวัดไอจิ ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม เพื่อยกระดับความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม และเสริมสร้างการเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างไทยและญี่ปุ่นในระยะยาว โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจังหวัดไอจิ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม เพื่อพัฒนาระบบขนส่งและการเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมถึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการขนส่งสาธารณะ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ำ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพระบบคมนาคม สนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาและขยายการเชื่อมโยงด้านการขนส่งทางอากาศ ระหว่างประเทศไทยและท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ เซ็นแทรร์ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ - นาโกยาให้บริการอย่างต่อเนื่องรวม 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงระหว่างสองประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเพิ่มเที่ยวบิน อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว การค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดไอจิเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมสำคัญของญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านยานยนต์ อากาศยาน และหุ่นยนต์ มีท่าเรืออุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ท่าเรือนาโกยา ท่าเรือมิคาวะ และท่าเรือคินูอุระ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเชื่อมกรุงโตเกียวกับเมืองนาโกยา (Linear Chuo Shinkansen) อีกทั้งปัจจุบันมีบริษัทจากจังหวัดไอจิดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 500 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 40 ของบริษัทญี่ปุ่นทั้งหมดในไทย สะท้อนบทบาทของจังหวัดไอจิในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และศักยภาพในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในระยะยาว
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับจังหวัดไอจิและเมืองนาโกยาในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (Aichi - Nagoya 2026) ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569 และการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 (5th Asian Para Games) ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2569 โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการเดินทาง เพื่อส่งเสริมให้มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นอีกกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น