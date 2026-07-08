JC&CO เอเจนซีไทยแรกร่วม AMEC ลุยยกระดับมาตรฐานวัดผลสื่อสาร

ผู้จัดการรายวัน 360 - "เจซีแอนด์โค" สร้างมูฟเมนท์ใหม่ในตลาดพีอาร์ ก้าวสู่เอเจนซีไทยรายแรกเข้าร่วม AMEC มาตรฐานวัดผลสื่อสาร ยุค Data-Driven ชี้ชัดองค์กรยุค AI ต้องวัด "ชื่อเสียง ความไว้วางใจ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ" ไม่ใช่เพียงจำนวนข่าว
บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (JC&CO) ประกาศยกระดับมาตรฐานการวัดผลการสื่อสารองค์กรของประเทศไทย ด้วยการนำกรอบการประเมินผลระดับโลกของ AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ พร้อมผลักดันแนวคิดการวัดผลที่มุ่งเน้น "Business Impact" และ "Communication Intelligence" แทนการวัดมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (PR Value หรือ AVE) ที่ใช้กันมายาวนาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มของอุตสาหกรรมการสื่อสารทั่วโลก ที่กำลังเปลี่ยนจากการรายงาน "จำนวนข่าว" ไปสู่การวิเคราะห์ว่า การสื่อสารสามารถสร้างผลกระทบต่อธุรกิจ ชื่อเสียงองค์กร ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตัดสินใจของผู้บริโภคได้มากเพียงใด
นายณภัทร กาญจนะจัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาและในปี 2026 ภูมิทัศน์สื่อ - ทิศทางการนำเสนอและการบริโภคข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ทั้งแบรนด์ นักการตลาด และคนทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่สามารถวัดผลลัพธ์และประเมินผลการสื่อสารแบบดั้งเดิมได้ โดยเฉพาะการรายงานจำนวนชิ้นข่าวที่ได้รับการเผยแพร่
รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์พีอาร์ที่เป็นเพียงเครื่องมือสร้างการมองเห็นหรือกระแสทางตลาดระยะสั้น (Short-term Hype) ซึ่งในยุคใหม่นี้ต้องเพิ่มมุมมองในด้านการลงทุนด้านการสื่อสารที่สร้างผลลัพธ์ต่อธุรกิจทั้งด้านความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันนี้ชื่อเสียงขององค์กรเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญ
“ในโลกธุรกิจยุค Data-Driven และ AI-Powered ทำให้ทุกภาคส่วนต่างเผชิญความท้าทายในการออกแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ความเชื่อมั่นและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ ดังนั้น JC&CO ในฐานะที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสัญชาติไทยรายแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) จึงมุ่งยกระดับมาตรฐานการวัดผลให้เทียบเท่าสากล ด้วยการผสานเทคโนโลยี AI และ Social Intelligence เข้ามาร่วมวิเคราะห์อินไซต์อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มดิจิทัล และอินฟลูเอนเซอร์
โดยการยกระดับครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างแม่นยำขึ้นผ่านตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์จริง ไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งการรับรู้ในตลาด (Share of Voice) การเจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมาย ทัศนคติของผู้บริโภค ตลอดจนภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ เพื่อเปลี่ยนผ่านการบริหารจัดการชื่อเสียงองค์กรจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกหรือประสบการณ์ ไปสู่การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้มากขึ้น และยังเป็นการทดแทนการประเมินมูลค่าการประชาสัมพันธ์ หรือ PR Value (AVE) ที่อุตสาหกรรมนี้เคยใช้มาอย่างยาวนาน เนื่องจากตัวเลขลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการวัดปริมาณเม็ดเงินจำลองจากการมองเห็น แต่ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ทัศนคติ หรือความมุ่งมั่นที่มีต่อแบรนด์อย่างแท้จริง”
นายณภัทร กล่าวว่า การพลิกโฉมแนวทางวิธีการวัดผลในครั้งนี้ JC&CO ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยให้สอดรับกับแนวปฏิบัติสากล พร้อมเปลี่ยนผ่านบทบาทของการสื่อสารจากการรายงานเชิงปริมาณ ไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนอกเหนือจากการนำเครื่องมือใหม่มาใช้ ยังมุ่งสร้างจุดเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมให้แก่ระบบนิเวศการสื่อสารในไทย ที่การสื่อสารยุคใหม่ต้องสามารถพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้จริงบนหน้าตักของธุรกิจ โดยในอนาคตอันใกล้นี้ JC&CO ยังจะพัฒนาเครื่องมือด้าน Communication Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารเชิงลึก) และ Reputation Intelligence (ระบบวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือองค์กร) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารชื่อเสียงบนพื้นฐานของข้อมูล มากกว่าการใช้ความรู้สึกหรือประสบการณ์เพียงอย่างเดียว