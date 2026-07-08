สรุปสถิติงาน Cosmoprof CBE ASEAN ย้ำไทยตลาดศักยภาพฮับผลิตภูมิภาค

งาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ครั้งที่ 5 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้เข้าชมงานรวม 24,859 คน จาก 95 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2568 พร้อมผู้แสดงสินค้ามากกว่า 730 บริษัท บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 33,000 ตารางเมตร และต้อนรับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ (Qualified Buyers) กว่า 550 ราย จากทั่วโลก
นอกจากนี้ การเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN เป็นครั้งแรกยังถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของงาน สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะ ศูนย์กลางการผลิต Supply Chain และนวัตกรรมของอุตสาหกรรมความงาม ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ปิดฉากลงอย่างงดงาม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) พร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีธุรกิจด้านความงามที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ซื้อจากทั่วโลก เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ประเทศไทย อาเซียน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
งาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดย BolognaFiere Cosmoprof, Informa Markets และ Shanghai Baiwen Exhibition Co., Ltd. ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงานครั้งที่ 5 โดยรวบรวมแบรนด์ชั้นนำ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความงามจากทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านตลาด ค้นพบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนติดตามเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรม ในหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตและมีศักยภาพสูงที่สุดของโลก
Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ต้อนรับผู้เข้าชมงานรวม 24,859 คน จาก 95 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมสูงที่สุด สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการจัดงานครั้งที่ 5 ทั้งในด้านผู้เข้าชมภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยผู้เข้าชมชาวไทยเพิ่มขึ้น 6% ขณะที่ผู้เข้าชมจากต่างประเทศเติบโตถึง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ด้านการจัดแสดงสินค้า งานมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 730 บริษัท เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2568 พร้อมขยายพื้นที่จัดแสดงเป็น 33,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น 30% จากการจัดงานครั้งก่อน ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง 6 ฮอลล์ บน 2 ชั้น ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสัดส่วนผู้แสดงสินค้าจากประเทศไทย 47% และจากต่างประเทศ 53% สะท้อนถึงความสมดุลของการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและนานาชาติ ตอกย้ำสถานะของงานในฐานะเวทีธุรกิจความงามระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยิ่งไปกว่านั้น งานยังต้อนรับ ผู้ซื้อและนักธุรกิจจากทั่วโลก กว่า 550 ราย จากตลาดสำคัญทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพทางธุรกิจของงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น พร้อมตอกย้ำบทบาทของ Cosmoprof CBE ASEAN ในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการจัดหาสินค้า การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดต่างประเทศ
นายเอ็นรีโก ซานนินี (Enrico Zannini) ผู้จัดการทั่วไปของ BolognaFiere Cosmoprof กล่าวว่า “ความสำเร็จของ Cosmoprof CBE ASEAN 2026 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเครือข่าย Cosmoprof ในฐานะแพลตฟอร์มธุรกิจระดับนานาชาติที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามในตลาดที่มีศักยภาพสูงทั่วโลก การเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN เป็นครั้งแรกนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการพัฒนางาน โดยได้นำรูปแบบการจัดงานแบบครบวงจร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Cosmoprof ในระดับโลก มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้ากับ Supply Chain ทั้งหมด พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาวในภูมิภาค เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตครั้งนี้ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของแบรนด์ Cosmoprof บนเวทีโลก”
นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า“Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยมีผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน พร้อมการเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมจัดงานในฐานะแพลตฟอร์มธุรกิจชั้นนำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นประตูสู่ตลาดอุตสาหกรรมความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามุ่งมั่นเชื่อมโยงแบรนด์ ผู้ผลิต และผู้ซื้อจากทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีคุณค่าและขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง”
นางหยิง ซาง (Ying Sang) ประธานกรรมการบริหาร China Beauty Expo กล่าวว่า “ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน Cosmoprof CBE ASEAN เราใช้ประโยชน์จากประสบการณ์กว่า 30 ปี และเครือข่ายอันแข็งแกร่งของ China Beauty Expo ในการนำคณะผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากประเทศจีนเข้าร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการค้าแบบสองทิศทาง โดยสนับสนุนให้แบรนด์นานาชาติเข้าสู่ตลาดจีน ควบคู่กับการผลักดันผู้ประกอบการจีนขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน การเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Supply Chain ของอุตสาหกรรมความงามอย่างครบวงจร พร้อมเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมร่วมกันในภูมิภาค”
Cosmoprof CBE ASEAN ประตูสู่ตลาดอุตสาหกรรมความงามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความสำเร็จของ Cosmoprof CBE ASEAN 2026 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะหนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมความงามที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างรวดเร็วของโลก โดยประเทศไทยยังคงโดดเด่นทั้งในฐานะตลาดความงามที่มีศักยภาพสูง และศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค ด้วยความแข็งแกร่งด้านการรับจ้างผลิตในรูปแบบ OEM และ ODM รวมถึงความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Haircare) และเครื่องสำอางสี (Colour Cosmetics) ตลอดจนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ แบรนด์ และผู้ประกอบการ ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทยและภูมิภาคให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
นายฟรานเชสโก อิออปโปโล (Francesco Ioppolo) กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท G.V.F. / Itely Hairfashion ประเทศอิตาลี กล่าวว่า “ภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสำหรับบริษัทของเรา การเข้าร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN ไม่เพียงเปิดโอกาสให้เราได้พบพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างลึกซึ้ง
สิ่งที่ทำให้งานนี้มีความโดดเด่นคือคุณภาพของผู้เข้าชมงาน ซึ่งแตกต่างจากงานแสดงสินค้าอื่น ๆ โดย Cosmoprof CBE ASEAN สามารถดึงดูดผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และกำลังมองหาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมคุณภาพระดับพรีเมียมได้อย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเวทีที่เหมาะสมอย่างยิ่งทั้งสำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ และการติดตามข้อมูลเชิงลึกของตลาด”
นางสเตฟานี เราช์ (Stephanie Rausch) ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค บริษัท Eduard Gerlach GmbH / Gehwol ประเทศเยอรมนี กล่าวว่า “การเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Cosmoprof CBE ASEAN ที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของบริษัท และถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เราได้พบโอกาสทางธุรกิจมากมายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสามารถสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายในประเทศไทยได้สำเร็จ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม Cosmo on Stage ซึ่งช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาค ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการงานและการอำนวยความสะดวกของผู้จัดงานก็เป็นไปอย่างมีมาตรฐานในทุกด้าน
สำหรับเรา Cosmoprof CBE ASEAN ไม่ได้เป็นเพียงประตูสู่ตลาดประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสำคัญในการขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน เรามั่นใจว่าจะกลับมาร่วมงานอีกครั้งอย่างแน่นอน”
Cosmopack CBE ASEAN เปิดตัวครั้งแรกอย่างประสบความสำเร็จ เสริมแกร่ง Supply Chain อุตสาหกรรมความงามครบวงจร
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของ Cosmoprof CBE ASEAN 2026 คือการเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นโซนจัดแสดงที่มุ่งเน้นธุรกิจใน Beauty Supply Chain ของอุตสาหกรรมความงามโดยเฉพาะ จัดขึ้นบริเวณชั้น LG ฮอลล์ 5–7 ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงคิดเป็น 52% ของพื้นที่จัดงานทั้งหมด
ภายในโซนดังกล่าวรวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของ Supply Chain ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ (Ingredients) การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ (Formulation) ธุรกิจรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) บริการผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (Private Label) บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร งานพิมพ์และฉลาก ตลอดจนผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมความงาม
การเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN ในครั้งนี้ ตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดต่อโซลูชันด้าน Supply Chain คุณภาพสูง พร้อมสะท้อนบทบาทที่โดดเด่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมความงามระดับโลก ความสนใจจากแบรนด์ ผู้ซื้อ และซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมงาน ยังตอกย้ำถึงคุณค่าของการนำรูปแบบการจัดงาน Cosmopack มาสู่กรุงเทพฯ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจตลอดทั้ง Beauty Value Chain ของอุตสาหกรรมความงาม
นางนาตาเลีย ซินิอุก (Nataliia Syniuk) บริษัท Soma Beauty ประเทศสเปน กล่าวว่า“การเปิดตัว Cosmopack ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาโอกาสด้านการรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ บริการ OEM/ODM และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้งานมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาแบรนด์สินค้า (Private Label) หรือสร้างความร่วมมือด้านการผลิตกับพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นางบรูเนลลา ซานเชซ (Brunnella Sanchez) ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท Italcosmetici ประเทศอิตาลี กล่าวว่า “หลังจากเข้าร่วมงาน Cosmopack CBE ASEAN ในปีนี้ เรามั่นใจว่างานแห่งนี้จะก้าวขึ้นเป็นเวทีธุรกิจสำคัญสำหรับบริษัทของเราอย่างแน่นอน เพราะไม่เพียงเปิดโอกาสให้เราได้พบกับลูกค้าเดิมในภูมิภาค แต่ยังช่วยให้เราได้สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นตลาดที่เราตั้งเป้าจะขยายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต”
นายอัลแบร์โต บาร์บารา (Alberto Barbara) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท AB COSM ประเทศอิตาลี กล่าวว่า “การเข้าร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN ครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทของเรา ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการรับจ้างผลิต (Contract Manufacturer) ที่ร่วมจัดแสดงภายใน Italian Pavilion ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ทำให้เราได้รับความสนใจจากแบรนด์ความงามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก รวมถึงผู้ประกอบการจากอินเดีย เวียดนาม และมาเลเซีย
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานไม่เพียงมาจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 'Made in Italy' เท่านั้น แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) และเครื่องสำอาง (Make-up) ของเรา ซึ่งช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับแบรนด์ในตลาดโลก”
เพื่อสะท้อนศักยภาพของ Supply Chain อุตสาหกรรมความงามอย่างเป็นรูปธรรม Cosmopack CBE ASEAN ยังได้นำเสนอ The Sunscreen Factory นิทรรศการรูปแบบ Live Installation ที่จำลองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กันแดดแบบครบวงจร ผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ชั้นนำของไทย ได้แก่ DERMA INNOVATION COMPANY LIMITED, PROPACK ASIA COMPANY LIMITED, THER LINE, NAPAT PACKAGING COMPANY LIMITED และ SELCON CO., LTD.
กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาสูตร (Formulation) ไปจนถึงการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนของ Supply Chain อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาค
เวทีแห่งโอกาสทางธุรกิจ การสร้างเครือข่าย และองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมความงาม
นอกจากการเป็นเวทีแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติแล้ว Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ยังตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายของอุตสาหกรรมความงาม ผ่านกิจกรรมสัมมนาและการประชุมที่เข้มข้น ประกอบด้วย CosmoTalks จำนวน 15 หัวข้อ, Cosmo Onstage 2 กิจกรรม และ Beauty Studio 9 เซสชัน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและพันธมิตรชั้นนำระดับนานาชาติ
อาทิ Statista, Kline, BEAUTYSTREAMS, ASEAN Cosmetic Association และ Halal Product Organizing Agency รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำจากประเทศไทยและภูมิภาค
นางยูมิโกะ ฮาซามะ (Yumiko Hasama) ฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท Shiseido ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “Cosmoprof CBE ASEAN เป็นเวทีที่ช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มของตลาดอาเซียนได้อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่กระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์ความงามฮาลาล (Halal Beauty) ไปจนถึงธุรกิจเวชศาสตร์ความงาม (Aesthetic Medicine) อีกทั้งยังช่วยให้เห็นถึงอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศและพฤติกรรมผู้บริโภคในภูมิภาค ที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
“สิ่งที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก คือการนำเสนอของผู้ประกอบการจากอิตาลีที่มีคุณภาพสูง โดดเด่น และสะท้อนความเชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การได้พบปะผู้ผลิต OEM และผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์จากประเทศเกาหลีใต้และอิตาลี ภายในโซน Cosmopack CBE ASEAN ยังเปิดโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดความร่วมมือในอนาคต”
นายอาร์. โกปาลกฤษนัน (R. Gopalakrishnan) กรรมการ บริษัท CavinKare Group ประเทศอินเดีย กล่าวว่า “การเข้าร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN ที่กรุงเทพฯ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง งานนี้สะท้อนให้เห็นว่า ภูมิภาคอาเซียนกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลบุคคล (Beauty & Personal Care) ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยรวบรวมแบรนด์ชั้นนำ ผู้พัฒนานวัตกรรม ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายจากนานาประเทศไว้บนแพลตฟอร์มเดียว
สำหรับผู้ประกอบการด้านความงามของอินเดีย Cosmoprof CBE ASEAN ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสำคัญสู่การขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ค้นพบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก”
เตรียมพบกับ Cosmoprof CBE ASEAN 2027
จากความสำเร็จของการจัดงานในปี 2569 ผู้จัดงานได้เดินหน้าวางแผนการจัด Cosmoprof CBE ASEAN 2027 เป็นที่เรียบร้อย โดยงานจะกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 23–25 มิถุนายน 2570 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร เพื่อสานต่อบทบาทการเป็นเวทีธุรกิจความงามระดับนานาชาติ ที่เชื่อมโยง
ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ซื้อ และพันธมิตรจากทั่วโลก พร้อมขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง