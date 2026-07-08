“วราวุธ”จี้หาสาเหตุโรงงานน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วที่สุพรรณ หากพบทำผิดกม.สั่งหยุดรง.ทันที

"วราวุธ" สั่ง กรมโรงงาน-อสจ. สุพรรณบุรี ติดตามเหตุโรงงานน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วไหลที่สุพรรณบุรี จนต้องอพยพนักเรียน 2 โรงเรียน จี้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ว่า เกิดจากแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลจากถังเก็บแอมโมเนียของเครื่องผลิตน้ำแข็งขนาด 120 ตัน ในระหว่างการซ่อมบำรุงวาล์ว (แบบมือกด)ในโรงงานผลิตน้ำมันบริษัท บุญวรรณ 2019 จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง
โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล จำนวน 36 คน (อาการไม่รุนแรง) และทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (ท่าช้าง) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ 300 เมตร และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ห่างจากโรงงานประมาณ 1,000 เมตร ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว และขณะนี้สามารถปิดวาวล์อุดรอยรั่ว สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
พร้อมมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอสจ. สุพรรณบุรี ตรวจสอบสาเหตุ หากพบความผิดจากการประกอบกิจการ ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการ ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไป
พร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ที่มีอยู่ประมาณ 28 โรงงาน และได้กำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง เฝ้าระวัง พร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต