"Factorium" ผนึก "Green AI" เปิดตัวโซลูชัน "fx" ปฏิวัติโรงงานอัจฉริยะไทย–ญี่ปุ่น พร้อมรับการสนับสนุนจาก JETRO

บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด (Factorium) ผู้นำด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานบำรุงรักษาเชิงวิศวกรรม (CMMS) ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท กรีน เอไอ จำกัด (Green AI) สตาร์ทอัพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านความยั่งยืน และการลดคาร์บอนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสู่ "Factory Transformation" หรือ fx อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายอาเบะ อิจิโระ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมเป็นสักขีพยานและผู้สนับสนุนหลัก
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการผนึกจุดแข็งของทั้งสององค์กรเพื่อสร้างโซลูชัน "fx" (Factory Transformation) แบบครบวงจร โดย Factorium นำความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation (dx) จากการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่ทันสมัย พร้อมระบบ JorPor Plus (จป.พลัส) หรือ Safety+ ที่ช่วยบริหารจัดการผู้รับเหมาและยกระดับความปลอดภัยในโรงงานสู่มาตรฐานสูงสุด ขณะที่ Green AI เสริมด้วยเทคโนโลยี Green Transformation (gx) ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประมวลผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักร และโครงสร้างสำคัญที่ใช้พลังงานสูงและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก แล้วแปลงเป็นแผนงานลดคาร์บอนที่ปฏิบัติได้จริงและให้ผลตอบแทนที่ควบคุมได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 20%-50% จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือการจัดการพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
การผสานทั้งสองเทคโนโลยีทำให้ fx เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์แบบ End-to-End ครอบคลุมตั้งแต่การลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพให้ฝ่ายปฏิบัติงาน (Shop-Floor) ไปจนถึงการมอบ Data Insight ที่แม่นยำให้ฝ่ายบริหารระดับกลยุทธ์ (Executive Board) เพื่อใช้ตัดสินใจและขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความยั่งยืนและประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมกัน โดยทั้งสองบริษัทตั้งเป้าให้ fx เป็นโซลูชันต้นแบบด้าน Factory Transformation ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเตรียมเดินหน้านำเสนอร่วมกันในกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ภาคการผลิตเติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทผู้ผลิตต้นน้ำโดยเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังว่าจะช่วยผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 2,400 ราย ให้ได้เปรียบในด้านของประสิทธิภาพการทำงานและความยั่งยืนในการดำเนินงาน
นายณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด (Factorium) เปิดเผยว่า "การผสานเทคโนโลยี dx จาก Factorium เข้ากับ gx จาก Green AI คือจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้ Factory Transformation (fx) เกิดขึ้นจริง โซลูชันที่เราพัฒนาร่วมกันนี้ ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาให้คนหน้างานด้วยระบบปฏิบัติการที่แม่นยำ แต่ยังมอบวิสัยทัศน์และข้อมูลเชิงลึกระดับกลยุทธ์ให้ผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด"
ด้าน นายชินทาโร่ ซูซูกิ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีน เอไอ จำกัด (Green AI) กล่าวว่า "ความร่วมมือกับ Factorium ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI ด้านสิ่งแวดล้อมของเรามาประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตจริง ทั้งในตลาดไทยและญี่ปุ่น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของโรงงานอัจฉริยะที่เปลี่ยนความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นความได้เปรียบทางธุรกิจ"
สำหรับ Factorium เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานบำรุงรักษา (CMMS) และระบบ JorPor Plus สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเป็นซอฟต์แวร์บริหารงานซ่อมบำรุงผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมโรงงานและผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม
ขณะที่ Green AI เป็นสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์จากประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาโซลูชันสร้างแผนลดคาร์บอน (Decarbonization) อัตโนมัติเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร โดยสมดุลระหว่างการลดต้นทุนและการลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ซึ่งได้รับรางวัล Startup Award จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น และมีฐานข้อมูลมาตรการลดคาร์บอนที่พิสูจน์ผลแล้วกว่า 1,700 มาตรการ
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