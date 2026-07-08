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"Factorium" ผนึก "Green AI" เปิดตัวโซลูชัน "fx" ปฏิวัติโรงงานอัจฉริยะไทย–ญี่ปุ่น พร้อมรับการสนับสนุนจาก JETRO

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด (Factorium) ผู้นำด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานบำรุงรักษาเชิงวิศวกรรม (CMMS) ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท กรีน เอไอ จำกัด (Green AI) สตาร์ทอัพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านความยั่งยืน และการลดคาร์บอนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสู่ "Factory Transformation" หรือ fx อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายอาเบะ อิจิโระ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมเป็นสักขีพยานและผู้สนับสนุนหลัก

ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการผนึกจุดแข็งของทั้งสององค์กรเพื่อสร้างโซลูชัน "fx" (Factory Transformation) แบบครบวงจร โดย Factorium นำความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation (dx) จากการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่ทันสมัย พร้อมระบบ JorPor Plus (จป.พลัส) หรือ Safety+ ที่ช่วยบริหารจัดการผู้รับเหมาและยกระดับความปลอดภัยในโรงงานสู่มาตรฐานสูงสุด ขณะที่ Green AI เสริมด้วยเทคโนโลยี Green Transformation (gx) ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประมวลผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักร และโครงสร้างสำคัญที่ใช้พลังงานสูงและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก แล้วแปลงเป็นแผนงานลดคาร์บอนที่ปฏิบัติได้จริงและให้ผลตอบแทนที่ควบคุมได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 20%-50% จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือการจัดการพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

การผสานทั้งสองเทคโนโลยีทำให้ fx เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์แบบ End-to-End ครอบคลุมตั้งแต่การลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพให้ฝ่ายปฏิบัติงาน (Shop-Floor) ไปจนถึงการมอบ Data Insight ที่แม่นยำให้ฝ่ายบริหารระดับกลยุทธ์ (Executive Board) เพื่อใช้ตัดสินใจและขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความยั่งยืนและประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมกัน โดยทั้งสองบริษัทตั้งเป้าให้ fx เป็นโซลูชันต้นแบบด้าน Factory Transformation ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเตรียมเดินหน้านำเสนอร่วมกันในกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ภาคการผลิตเติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทผู้ผลิตต้นน้ำโดยเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังว่าจะช่วยผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 2,400 ราย ให้ได้เปรียบในด้านของประสิทธิภาพการทำงานและความยั่งยืนในการดำเนินงาน


นายณัฏฐ์นภันต์ อัครจิราธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด (Factorium) เปิดเผยว่า "การผสานเทคโนโลยี dx จาก Factorium เข้ากับ gx จาก Green AI คือจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้ Factory Transformation (fx) เกิดขึ้นจริง โซลูชันที่เราพัฒนาร่วมกันนี้ ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาให้คนหน้างานด้วยระบบปฏิบัติการที่แม่นยำ แต่ยังมอบวิสัยทัศน์และข้อมูลเชิงลึกระดับกลยุทธ์ให้ผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด"


ด้าน นายชินทาโร่ ซูซูกิ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีน เอไอ จำกัด (Green AI) กล่าวว่า "ความร่วมมือกับ Factorium ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI ด้านสิ่งแวดล้อมของเรามาประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตจริง ทั้งในตลาดไทยและญี่ปุ่น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของโรงงานอัจฉริยะที่เปลี่ยนความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นความได้เปรียบทางธุรกิจ"


สำหรับ Factorium เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานบำรุงรักษา (CMMS) และระบบ JorPor Plus สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเป็นซอฟต์แวร์บริหารงานซ่อมบำรุงผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมโรงงานและผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม

ขณะที่ Green AI เป็นสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์จากประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาโซลูชันสร้างแผนลดคาร์บอน (Decarbonization) อัตโนมัติเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร โดยสมดุลระหว่างการลดต้นทุนและการลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ซึ่งได้รับรางวัล Startup Award จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น และมีฐานข้อมูลมาตรการลดคาร์บอนที่พิสูจน์ผลแล้วกว่า 1,700 มาตรการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.factorium.tech หรือโทร +66 90 031 5217
"Factorium" ผนึก "Green AI" เปิดตัวโซลูชัน "fx" ปฏิวัติโรงงานอัจฉริยะไทย–ญี่ปุ่น พร้อมรับการสนับสนุนจาก JETRO
"Factorium" ผนึก "Green AI" เปิดตัวโซลูชัน "fx" ปฏิวัติโรงงานอัจฉริยะไทย–ญี่ปุ่น พร้อมรับการสนับสนุนจาก JETRO
"Factorium" ผนึก "Green AI" เปิดตัวโซลูชัน "fx" ปฏิวัติโรงงานอัจฉริยะไทย–ญี่ปุ่น พร้อมรับการสนับสนุนจาก JETRO
"Factorium" ผนึก "Green AI" เปิดตัวโซลูชัน "fx" ปฏิวัติโรงงานอัจฉริยะไทย–ญี่ปุ่น พร้อมรับการสนับสนุนจาก JETRO