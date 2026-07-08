PTTGC ปรับโครงสร้างธุรกิจ “จีซี โพลีออลส์” สั่งหยุดผลิตชั่วคราว

PTTGC ปรับโครงสร้างธุรกิจ”จีซี โพลีออลส์” หยุดเดินเครื่องชั่วคราว แต่คงสภาพพร้อมกลับมาผลิต พร้อมเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก82.1%เป็น100%
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (GCP) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 82.1 มีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรม
โดย GCP จะหยุดการดำเนินการผลิตชั่วคราว (Mothball) และรักษาโรงงานให้อยู่ในสภาพพร้อมกลับมาดำเนินการผลิต เนื่องจากการแข่งขันสูง คู่แข่งมีเทคโนโลยีทันสมัยและต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า จึงตัดสินใจหยุดชั่วคราว
อนึ่ง บริษัทฯได้ดำเนินการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 ควบคู่กับแผนการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด เดิมเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ PTTGC , บริษัทซันโย เคมิคอล อินดัสเตรียล จำกัด และบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น แต่ปัจจุบัน PTTGC ถือหุ้น 100% โดยโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก บริษัทฯ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีอีเทอร์ โพลีออลส์ ด้วยกำลังการผลิต 130,000 ตันต่อปี, ผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ โพลีออลส์ ด้วยกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี และผลิตผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์ โพลีออลส์ ด้วยกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี โดยวัตถุดิบหลักคือ โพรพิลีนออกไซต์ และ เอทิลีนออกไซต์มาจาก PTTGC รวมถึงได้รับการส่งเสริมจากบริษัทซันโย เคมิคอล อินดัสเตรียล จำกัด ทางด้านเทคโนโลยีและด้านเทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโพลีออลส์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า