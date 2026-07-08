“สิริพงศ์” ย้ำไม่ล้ม ”แลนด์บริดจ์” แต่ชะลอเสนอ ครม.รอคณะทำงาน 3 ฝ่ายถกกรอบพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ หวังชัดเจนใน 1 ปี

“สิริพงศ์”ย้ำ ไม่ล้ม”แลนด์บริดจ์”แต่ชะลอ การนำโครงการและพ.ร.บ.Sec เสนอครม. ขณะที่นั่งเป็นประธานคณะกก. 3 ฝ่ายรับฟังความเห็นประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ร่วมกัน ตามข้อเสนอกลุ่ม SEC Watch ตั้งเป้าสรุปชัดเจนใน 1 ปี
วันที่ 8 ก.ค.2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) ว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ชะลอการนำโครงการแลนด์บริดจ์ และ ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ ( พรบ.SEC) เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณา โดยแนวทางขณะนี้คือ ตอนนี้ยังจะไม่เดินหน้าต่อ เนื่องจากต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมการฯชุดที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ส่วนกระทรวงคมนาคม ได้ตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายขึ้นมาเพื่อหารือร่วมกันและวางแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภาคใต้อย่างไรบ้าง จนได้ข้อยุติทั้งหมดก่อนแล้วนำมาปรับปรุงเรื่องแลนด์บริดจ์
คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคบริหาร และภาคประชาชนโดยตนเป็นประธานเอง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยตั้งเป้าสรุปผลผลการศึกษาและการหารือข้อเสนอร่วมกันให้ตกผลึกภายใน 1 ปี หรือให้มีกรอบหรือแนวทางที่ชัดเจนที่ตกลงกันทุกฝ่ายในรัฐบาลชุดนี้
"วันนี้ยังไม่ได้ล้มโครงการแลนด์บริดจ์ แต่เป็นการชะลอการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพราะกลุ่ม SEC Watch ขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ร่วมกัน กระทรวงคมนาคมเองก็มีแนวทาง โครงการแลนด์บริดจ์และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ แต่ก็ต้องฟังเสียงประชาชน ดังนั้น จะเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านก่อน ส่วนการศึกษาที่สนข.ได้ทำไว้จะยังนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ร่วมกับข้อมูลและข้อเสนอใหม่จากประชาชน ก่อนกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด”
นายสิริพงศ์ ย้ำว่า หากผลการรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่ข้อเสนอให้ปรับรูปแบบโครงการ หรือทยอยพัฒนาเป็นระยะ หรือพัฒนาทีละฝั่ง หรืออย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอดู กระทรวงคมนาคมพร้อมนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจภาคใต้ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชน