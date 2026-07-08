ไทยเบฟ โชว์ศักยภาพพอร์ตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรแห่งอาเซียน

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในเครือไทยเบฟ ตอกย้ำคงามเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรของอาเซียน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย รสชาติใหม่ และแนวคิดด้านความยั่งยืนที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายพันธมิตร และต่อยอดการเติบโตสู่ตลาดโลก
คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของแบรนด์ในตลาดต่างประเทศ ล่าสุดได้นำทัพแบรนด์ชั้นนำร่วมแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมในงาน “THAIFEX – Anuga Asia 2026” งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดของเอเชีย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดี"
"ปีนี้เราได้นำศักยภาพของแบรนด์หลักทั้ง โออิชิ กรีนที, คริสตัล, เอส และ 100พลัส รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเครือ มาถ่ายทอดผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม การเข้าร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยเบฟในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรของอาเซียน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ"
ภายในงาน ได้นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลากหลายแบรนด์ เริ่มจาก “โออิชิ กรีนที” ผู้นำตลาดชาพร้อมดื่ม เปิดตัว “Oishi Icy Jell-To รสชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว” ไอศกรีมรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดจากรสชาติยอดนิยม สู่ประสบการณ์กัดได้ เคี้ยวได้ เพิ่มความสดชื่นในทุกคำ พร้อมชาเขียวรสชาติใหม่ ได้แก่ โมโมะพีช, ทรอปิคอล บลิส, ไวท์สตรอว์เบอร์รี่ และนาชิ แพร์ รวมถึง “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า” รสชาติใหม่ พีชชี่ป๊อบ ชาเขียวโซดากลิ่นพีช โดย โออิชิ ชาคูลล์ซ่า มีการปรับดีไซน์ฉลากใหม่สไตล์ Anime Modern 3D
ด้าน “เอส” เครื่องดื่มอัดลมสุดซ่าของ Gen Z เปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” น้ำอัดลมรสเลมอนผสมซอลตี้ สูตรน้ำตาลน้อย พร้อมวิตามินบีคอมเพล็กซ์ และเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพ รวมถึง “est Glow Edition” น้ำอัดลมเรืองแสง 4 สี 4 รสชาติ ที่ผสานรสผลไม้หลากหลาย สะท้อนความสนุกและความเป็นตัวเองของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ est Electric Green แอปเปิ้ลผสมกีวี, est Sigma Blue มิกซ์เบอร์รี่ผสมพีช, est Pinky Winky พีชผสมกลิ่นดอกซากุระ และ est Flashy Yellow แคนตาลูปผสมสาลี่หิมะ
นอกจากนั้น เอส สร้างพื้นที่ให้ Gen Z ได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ภายใต้คอนเซปต์ “est Awesome Playground” ล่าสุดจับมือสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “est Cola 3x3 Basketball U-League 2026” ระหว่างเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาบาสเกตบอลได้ปลดปล่อย Passion พร้อมพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
ขณะที่ “คริสตัล” ตอกย้ำแนวคิด Sustainability ผ่านบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกและนวัตกรรม “Tethered Caps” หรือฝาติดขวด ภายใต้แนวคิด “คริสตัล เซฟพื้นที่สีฟ้า” เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิล ส่วน “100 พลัส” เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพด้วยการเปิดตัว “100 พลัส โปร” เครื่องดื่มให้ความสดชื่นผสมโปรตีนใส พร้อมวิตามิน B3, B6, B12 และ BCAAs ชูจุดเด่นด้านการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายแอ็กทีฟและผู้รักสุขภาพและรักการออกกำลังกาย มาในแพคเกจจิ้งขวดสีดำเท่ สะท้อนพลัง ความดุดัน และสมรรถนะของเครื่องดื่มสายพันธุ์แกร่งตัวจริงของตลาด
การเข้าร่วมงาน “THAIFEX – Anuga Asia 2026” สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในเครือไทยเบฟในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดโอกาสทางการค้า ขยายตลาด และยกระดับศักยภาพ แบรนด์เครื่องดื่มไทยสู่เวทีโลก