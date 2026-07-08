DAD หนุนผู้ค้าอาคาร C จัดกิจกรรมเพิ่มยอดการจับจ่าย

DAD กระตุ้นกำลังซื้อในพื้นที่พาณิชย์อาคาร C มัดรวมโปรโมชันร้านค้า พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบออนไลน์ แจก Gift Voucher สนับสนุนผู้ค้าเพิ่มยอดขายเติบโต
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่พาณิชย์ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร C จึงให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์โปรโมชันส่งเสริมการขายต่าง ๆ อาทิ ซื้อ 1 แถม 1 แคมเปญ Mid Year Sale ลดราคาสินค้าและบริการ และล่าสุด DAD ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ชวนร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัล (Gift Voucher) เพื่อนำมาใช้จ่ายร้านค้าต่าง ๆ ในอาคาร C
กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารและกระตุ้นการจับจ่าย เพิ่มความถี่ของผู้ใช้บริการ ซึ่งการใช้กลยุทธ์การตลาดที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าภายในอาคาร C ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ สร้างบรรยากาศการจับจ่ายให้คึกคัก โดยบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมออนไลน์นี้ เพื่อเข้ามาใช้บริการร้านค้าในอาคาร C ได้
“จากข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้บริการภายในอาคาร C พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ในช่วง 100 – 300 บาท สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการจับจ่าย การจัดโปรโมชันที่ให้สิทธิประโยชน์ชัดเจน ใช้งานง่าย จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้ ซึ่ง DAD จะทยอยจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ พร้อมกับทยอยเปิดร้านค้าเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ DAD ยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารในการปรับกลยุทธ์การขายให้สอดรับกับเทรนด์การบริโภคและกระแสการตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยออกโปรโมชันที่เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์การใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ อาทิ โปรโมชันตามเทศกาลสำคัญ รวมถึงการเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการไทยช่วยไทยพลัส เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการใช้จ่ายและสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ
ปัจจุบันอาคาร C มีร้านค้าและบริการรวมกว่า 40 ร้าน อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม ร้านขนมและเบเกอรี ร้านสะดวกซื้อ ร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ธนาคาร ไปรษณีย์ไทย ฟิตเนส และพื้นที่ทำงาน Co-working Space ตอบโจทย์การใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อน ของข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป