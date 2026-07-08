LONGi ยกระดับ Siwasolar สู่ Platinum Partner มอบ Certificate of Power of Attorney ตอกย้ำสถานะ Top-Tier Strategic Partner เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดพลังงานสะอาดไทย

บริษัท ศิวาโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Siwasolar Energy) ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย หลังได้รับการแต่งตั้งและรับมอบ Certificate of Power of Attorney – Platinum Partner จาก LONGi ผู้นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ LONGi ที่มีต่อศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของ Siwasolar Energy ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดพลังงานสะอาดของประเทศไทย
Certificate of Power of Attorney (POA) เป็นหนังสือมอบอำนาจอย่างเป็นทางการจาก LONGi ที่มอบสิทธิ์ให้บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของ LONGi และดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ LONGi ภายในขอบเขตอำนาจที่กำหนด การได้รับ Certificate of Power of Attorney – Platinum Partner ในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงการได้รับสถานะพันธมิตรระดับแพลทินัมเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการถึงความพร้อมของ Siwasolar Energy ในการเป็นผู้แทนของแบรนด์ที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการตามมาตรฐานของ LONGi ให้กับตลาดประเทศไทย
ตลอดช่วงปี 2024–2026 Siwasolar Energy ได้รับการยกระดับสถานะจาก Authorized Distributor สู่ Strategic Distributor ก่อนก้าวสู่การได้รับ Certificate of Power of Attorney – Platinum Partner พร้อมได้รับการยอมรับจาก LONGi อย่างต่อเนื่องในด้านการเติบโตของธุรกิจ การพัฒนาตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงความร่วมมือระยะยาวระหว่างทั้งสององค์กรในการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ยกระดับสู่ Energy Solution Partner รองรับการเปลี่ยนผ่านของตลาดพลังงาน
การได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ Siwasolar Energy ที่ได้ยกระดับจากผู้จัดจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์สู่การเป็น Energy Solution Partner ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันด้านพลังงานแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเลือกเทคโนโลยี การออกแบบระบบ การสนับสนุนด้านเทคนิค ตลอดจนบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชันที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละโครงการ
ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดพลังงานสะอาดในปัจจุบัน ซึ่งความต้องการของลูกค้าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง แต่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบโดยเฉพาะการผสานการทำงานระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาว
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ผ่านเวที Asia Sustainable Energy Week 2026
Siwasolar Energy และ LONGi ได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026 (ASEW 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–3 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกภาคส่วน พร้อมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้พัฒนาโครงการ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานเป็นจำนวนมาก
ไฮไลต์สำคัญภายในบูธ ได้แก่
LONGi Hi-MO X10 และ Hi-MO X10 Anti-Dust 2.0
แผงโซลาร์เซลล์เจเนอเรชันใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี HPBC 2.0 และ Zero Busbar เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและลดการสูญเสียพลังงาน พร้อมด้วย Hi-MO X10 Anti-Dust 2.0 ที่ได้รับการพัฒนาขอบแผงแบบ Anti-Dust ช่วยลดการสะสมของฝุ่นและน้ำ รวมถึงเทคโนโลยี Anti-Shading ที่ช่วยลดผลกระทบจากเงาบัง เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิด Hotspot และช่วยให้ระบบสามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
LONGi Energy Storage
ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงการ Commercial & Industrial (C&I) และ Utility Scale ที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงาน รองรับการทำงานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์เพื่อยกระดับสู่ Solar + Storage Solutions อย่างครบวงจร
ภายในงานทีมผู้เชี่ยวชาญของ Siwasolar Energy ได้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงการในทุกระดับทั้ง Residential, Commercial, Industrial และ Utility Scale พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มผู้รับเหมา EPC ผู้ติดตั้ง (Installer) ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ผู้พัฒนาโครงการ (Developer) เจ้าของโรงงาน และผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของบริษัทในการเป็นศูนย์กลางด้านโซลูชันพลังงานสะอาดของประเทศไทย
เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดพลังงานสะอาดไทย
การได้รับ Certificate of Power of Attorney – Platinum Partner ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง Siwasolar Energy และ LONGi ในการร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยผ่านการส่งมอบเทคโนโลยีระดับโลก โซลูชันด้านพลังงานที่ครบวงจร และบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในทุกภาคส่วน
Siwasolar Energy ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายบทบาทการเป็น Energy Solution Partner ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับความต้องการของตลาดไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
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