xs
xsm
sm
md
lg

Bravo BKK เปิดพื้นที่แห่งโอกาส สนับสนุนเวทีสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 2026 ร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีมาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้า Bravo BKK เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านการสนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขัน TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 หรือการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2569 โดยเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะ และก้าวสู่การแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล

การแข่งขันในปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการกีฬาสแต็คไทย เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่คณะผู้จัด ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักกีฬา และเครือข่ายกีฬาสแต็คทั่วประเทศ ในการร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาสแต็คของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กีฬาสแต็ค (Sport Stacking) เป็นกีฬาที่ใช้การเรียงและเคลื่อนย้ายถ้วยพลาสติกตามรูปแบบที่กำหนดด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเสริมสร้างสมาธิ การประสานงานระหว่างสมองและร่างกาย ความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงการทำงานเป็นทีม จึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานศึกษาและเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับความสามารถสามารถเข้าร่วมได้

การแข่งขันครั้งนี้จัดโดย สมาคมสแต็คประเทศไทย (Thailand Sport Stacking Association: TSSA) ซึ่งมีพันธกิจในการผลักดันกีฬาสแต็คให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนามาตรฐานการแข่งขัน การสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง

การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ Bravo BKK ในการเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคอมมูนิตี้ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณค่าในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การศึกษา ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม หรือกิจกรรมเพื่อเยาวชน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกช่วงวัย

Bravo BKK ในฐานะ Bangkok's Sport Destination Mall ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนและทุกคอมมูนิตี้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของกีฬาและกิจกรรมรูปแบบใหม่ ต่อยอดสู่สังคมที่เต็มไปด้วยโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ Bravo BKK ได้ที่
Website: www.bravobkk.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/bravobkk
Instagram: https://www.instagram.com/bravobkkmall/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@bravobkk
Twitter: https://x.com/bravobkkmall 












Bravo BKK เปิดพื้นที่แห่งโอกาส สนับสนุนเวทีสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 2026 ร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีมาตรฐานสากล
Bravo BKK เปิดพื้นที่แห่งโอกาส สนับสนุนเวทีสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 2026 ร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีมาตรฐานสากล
Bravo BKK เปิดพื้นที่แห่งโอกาส สนับสนุนเวทีสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 2026 ร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีมาตรฐานสากล
Bravo BKK เปิดพื้นที่แห่งโอกาส สนับสนุนเวทีสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 2026 ร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีมาตรฐานสากล
Bravo BKK เปิดพื้นที่แห่งโอกาส สนับสนุนเวทีสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 2026 ร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีมาตรฐานสากล
+2