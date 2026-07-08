Bravo BKK เปิดพื้นที่แห่งโอกาส สนับสนุนเวทีสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 2026 ร่วมผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่เวทีมาตรฐานสากล

ศูนย์การค้า Bravo BKK เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านการสนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขัน TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 หรือการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2569 โดยเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะ และก้าวสู่การแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล
การแข่งขันในปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการกีฬาสแต็คไทย เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่คณะผู้จัด ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักกีฬา และเครือข่ายกีฬาสแต็คทั่วประเทศ ในการร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาสแต็คของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
กีฬาสแต็ค (Sport Stacking) เป็นกีฬาที่ใช้การเรียงและเคลื่อนย้ายถ้วยพลาสติกตามรูปแบบที่กำหนดด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเสริมสร้างสมาธิ การประสานงานระหว่างสมองและร่างกาย ความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงการทำงานเป็นทีม จึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานศึกษาและเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับความสามารถสามารถเข้าร่วมได้
การแข่งขันครั้งนี้จัดโดย สมาคมสแต็คประเทศไทย (Thailand Sport Stacking Association: TSSA) ซึ่งมีพันธกิจในการผลักดันกีฬาสแต็คให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนามาตรฐานการแข่งขัน การสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง
การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ Bravo BKK ในการเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคอมมูนิตี้ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณค่าในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การศึกษา ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม หรือกิจกรรมเพื่อเยาวชน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกช่วงวัย
Bravo BKK ในฐานะ Bangkok's Sport Destination Mall ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนและทุกคอมมูนิตี้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของกีฬาและกิจกรรมรูปแบบใหม่ ต่อยอดสู่สังคมที่เต็มไปด้วยโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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